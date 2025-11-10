Ο Μέσι επισκέφθηκε το νέο «Καμπ Νου»: «Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω…»

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να αποχώρησε από τη Μπαρτσελόνα το 2021, όμως ποτέ δεν έκρυψε πως δεν ήθελε να πάει στην Παρί εκείνο το καλοκαίρι και την αγάπη του για τον Καταλανικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο Αργεντινός επέστρεψε στο πρόσφατα ανακαινισμένο Καμπ Νου, δημοσίευσε φωτογραφία του από τον αγωνιστικό χρόνο, την οποία ωστόσο συνόδευσε από ένα… αινιγματικό μήνυμα. Και οι θεωρίες συνομωσίας ξεκινούν…

Η ανάρτηση του Μέσι

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με την ψυχή μου. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα χαρούμενος, όπου με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να μπορέσω να επιστρέψω, και όχι μόνο να πω αντίο ως παίκτης, καθώς δεν κατάφερα ποτέ να…», έγραψε ο Αργεντινός.

Ο Μέσι ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, μέχρι το 2027, ωστόσο κανείς δεν ξέρει αν ανοίγει κάποιος δίαυλος επικοινωνίας για ενδεχόμενη επιστροφή στη Βαρκελώνη, έστω και με τη μορφή δανεισμού για ένα… last dance.