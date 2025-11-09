«Καθάρισε» ο Μέσι: Σκόραρε, πάσαρε και έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο στο MLS, με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, που την οδηγεί εκ του ασφαλούς στο πρωτάθλημα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη της με 4-0 επί της Νάσβιλ, στα playoffs της διοργάνωσης, οδηγώντας την ομάδα του στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Μέσι πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, φτάνοντας τα 35 τέρματα φέτος στο MLS και τις 400 τελικές πάσες στην καριέρα του. Δύο γκολ πέτυχε και ο Ταντέο Αλιέντε, υπογράφοντας μαζί με τον Μέσι, τον θρίαμβο της Ίντερ Μαϊάμι.

Δείτε τα highlights της Ίντερ Μαϊάμι και τον «μάγο» Μέσι:

Η νίκη αυτή μάλιστα, ήρθε στο 100ο παιχνίδι του Ζόρντι Άλμπα με την ομάδα, στην τελευταία του σεζόν στο ποδόσφαιρο, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να τιμάται, δεχόμενος επετειακή φανέλα, για το επίτευγμα του.