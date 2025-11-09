«Καθάρισε» ο Μέσι: Σκόραρε, πάσαρε και έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά (vids)
Με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε 4-0 τη Νάσβιλ και προκρίθηκε στα ημιτελικά των playoffs της ανατολικής περιφέρειας στο MLS.
Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο στο MLS, με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, που την οδηγεί εκ του ασφαλούς στο πρωτάθλημα.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη της με 4-0 επί της Νάσβιλ, στα playoffs της διοργάνωσης, οδηγώντας την ομάδα του στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Ο Μέσι πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, φτάνοντας τα 35 τέρματα φέτος στο MLS και τις 400 τελικές πάσες στην καριέρα του. Δύο γκολ πέτυχε και ο Ταντέο Αλιέντε, υπογράφοντας μαζί με τον Μέσι, τον θρίαμβο της Ίντερ Μαϊάμι.
Δείτε τα highlights της Ίντερ Μαϊάμι και τον «μάγο» Μέσι:
Η νίκη αυτή μάλιστα, ήρθε στο 100ο παιχνίδι του Ζόρντι Άλμπα με την ομάδα, στην τελευταία του σεζόν στο ποδόσφαιρο, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να τιμάται, δεχόμενος επετειακή φανέλα, για το επίτευγμα του.
- Μπενίτεθ σε Γκουαρντιόλα: «Μου δημιούργησες μία νέα πρόκληση» (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/11): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τα ματς του Ολυμπιακού
- Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση μετά από 533 μέρες (vids)
- «Καθάρισε» ο Μέσι: Σκόραρε, πάσαρε και έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά (vids)
- Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
- Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν – Να δείξουν την αξία τους όλοι» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις