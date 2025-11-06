Η Γαλατά θέλει να κάνει την μεταγραφή της χρονιάς – «Σενάρια» του τουρκικού Τύπου για τον Λιονέλ Μέσι

Δεν έχει ακόμα… στεγνώσει το μελάνι στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι (το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028) και τα «σενάρια» αναφορικά με το μέλλον του Αργεντίνου σούπερ σταρ δίνουν και παίρνουν.

Αυτή την φορά «πηγή» των σεναρίων είναι ο τουρκικός Τύπος, καθώς η εφημερίδα fotomac αναφέρει, ότι η Γαλατά θα κάνει ότι περνά από το χέρι της για ν’ αποκτήσει τον Μέσι τον Ιανουάριο.

Το σημερινό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας έκανε πάταγο στην Κωνσταντινούπολη και οι οπαδοί της Γαλατά άρχισαν να ονειρεύονται τον Λιονέλ Μέσι με την φανέλα της ομάδας τους.

Τι αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ; Ότι η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου θέλει να εκμεταλλευτεί την διακοπή του πρωταθλήματος στις ΗΠΑ και να πείσει τον Μέσι να μετακομίσει στην Τουρκία τον Γενάρη.

Lionel Messi lined up for shock transfer despite signing huge new Inter Miami contract 😯https://t.co/bsNdyKqiHP pic.twitter.com/OPXumrvPIR — Mirror Football (@MirrorFootball) November 6, 2025

Να παίξει δηλαδή για τέσσερις μήνες στην ομάδα της Πόλης, έτσι ώστε να διατηρηθεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να είναι πανέτοιμος να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το καλοκαίρι του 2026.

Πάντα με βάση το σχετικό ρεπορτάζ, η διοίκηση της Γαλατά θέλει να πείσει την Ίντερ Μαϊάμι για την συγκεκριμένη κίνηση, με την τουρκική εφημερίδα μάλιστα να επισημαίνει πως το οικονομικό δεν αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα της Πόλης.

Η Γαλατά έχει την άνεση να καλύψει τις αποδοχές του Αργεντίνου σούπερ σταρ και τα πολλά χρήματα που παίρνει ο Μέσι δεν απασχολούν καθόλου τους ιθύνοντες του τουρκικού συλλόγου.

Το μείζον στην υπόθεση είναι, σύμφωνα πάντα με το σχετικό ρεπορτάζ, να που το «ναι» η Ίντερ Μαϊάμι και ο Μέσι.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα η ουσία είναι πως το σχετικό ρεπορτάζ δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της Γαλατά, οι οποίοι περιμένουν τώρα το επόμενο «επεισόδιο».

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο να δεχθεί ο Αργεντίνος άσος να μετακομίσει στην Τουρκία για μερικούς μήνες, συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.