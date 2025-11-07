Ποτσετίνο: Ο Μέσι νίκησε το NBA!

Υποκλίθηκε στον Λέο Μέσι ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο! Ο λόγος; Τον θεωρεί ανώτερο του ΝΒΑ!

Δεν το είπε ακριβώς έτσι, όμως αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από όσα δήλωσε σχετικά με την λάμψη που δίνει ο Αργεντινός σταρ στο MLS και σύμφωνα με τον Ποτσετίνο έχει μεγαλύτερη επίδραση και σε σύγκριση με ένα σταρ του NBA. Ο Αργεντινός προπονητής επικεντρώθηκε στις ανατροπές που επήλθαν στο αμερικανικό ποδόσφαιρο λόγω της μεταγραφής του Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι και θεωρεί ότι ανέτρεψε προηγούμενα δεδομένα και ότι έβαλε νέες βάσεις!

«Ο Μέσι αλλάζει την αθλητική κουλτούρα της χώρας. Παλιότερα, τα παιδιά ονειρεύονταν να παίζουν μπάσκετ ή αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουν επίσης να γίνουν ποδοσφαιριστές», δήλωσε ο Ποτσετίνο για τον συμπατριώτη του σταρ.

Υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν την επιρροή του Μέσι στο MLS. Από την άφιξη του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023, το Major League Soccer (MLS) έχει βιώσει μια τεράστια αύξηση στην παγκόσμια προσοχή και την τηλεθέαση. Επίσης, η παρουσία του Αργεντινού σταρ έχει επίσης προσελκύσει κι άλλους παίκτες υψηλού προφίλ (Μπουσκέτς, Ζόρντι Αλμπα, Ινσίνιε, Μπερναντέρσκι, Ζιρού, Σακίρι) από την Ευρώπη, αναβαθμίζοντας τόσο την ποιότητα όσο και το προφίλ του πρωταθλήματος.

Η άφιξη του Μέσι έχει επίσης φέρει επανάσταση στην Ίντερ Μαϊάμι, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες στο MLS, πριν τον εντάξει στο ρόστερ της. Ο σύλλογος μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή, πήρε και League Cup το 2023.

«Απέρριψε τρεις προσφορές για Μέσι»

Στο μεταξύ, η Ιντερ Μαϊάμι απέρριψε προσφορές από τρεις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες για βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Λιονέλ Μέσι αυτόν τον χειμώνα, σύμφωνα με το DT Sports. Οι τρεις ομάδες που πιέζουν για τον Μέσι είναι η Τσέλσι, η Γαλατασαράι και η Μπενφίκα, θέλοντας να τον εντάξουν στο δυναμικό τους μέχρι τον Μάρτιο, αν η Ιντερ Μαϊάμι αποκλειστεί από το Νάσβιλ στα πλέι οφ του MLS αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Μέσι υπέγραψε πρόσφατα διετές συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι, το οποίο λήγει το 2027.