Σχηματίζεται το νέο Champions League: Γνωστό το 1/3 της League Phase για τη σεζόν 2026-27

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 3-2 τη Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» για την 35η αγωνιστική της Premier League και έτσι σφράγισε οριστικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έγιναν με αυτό τον τρόπο η 12η ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-27.

Ήδη δηλαδή, είναι γνωστό το 1/3 των ομάδων από τις 36 που θα συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση. Άρσεναλ, Σίτι επίσης είναι οι σίγουρες από την Αγγλία, με τις Άστον Βίλα και Λίβερπουλ να είναι τα φαβορί για τα άλλα δύο εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, σίγουρες είναι επίσης ομάδες από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία.

Οι 12 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο επόμενο Champions League:

Μπαρτσελόνα

Ρεάλ Μαδρίτης

Βιγιαρεάλ

Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπάγερν Μονάχου

Ντόρτμουντ

Ίντερ

Παρί Σεν Ζερμέν

Πόρτο

Αϊντχόφεν