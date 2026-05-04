Σχηματίζεται το νέο Champions League: Γνωστό το 1/3 της League Phase για τη σεζόν 2026-27
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε η 12η ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase του UEFA Champions League 2026/27.
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
- Αντικαταστάθηκε ο διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού με απόφαση Κικίλια
- Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 3-2 τη Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» για την 35η αγωνιστική της Premier League και έτσι σφράγισε οριστικά την παρουσία της στο επόμενο Champions League.
Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έγιναν με αυτό τον τρόπο η 12η ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-27.
Ήδη δηλαδή, είναι γνωστό το 1/3 των ομάδων από τις 36 που θα συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση. Άρσεναλ, Σίτι επίσης είναι οι σίγουρες από την Αγγλία, με τις Άστον Βίλα και Λίβερπουλ να είναι τα φαβορί για τα άλλα δύο εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, σίγουρες είναι επίσης ομάδες από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία.
Οι 12 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο επόμενο Champions League:
Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μαδρίτης
Βιγιαρεάλ
Άρσεναλ
Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Μπάγερν Μονάχου
Ντόρτμουντ
Ίντερ
Παρί Σεν Ζερμέν
Πόρτο
Αϊντχόφεν
✅ CONFIRMED
After two seasons of absence, 🏴 Manchester United return to the 🔵 Champions League!
We now have ONE THIRD of all participants for 2026/27 confirmed.
🏁 12 down
⏳ 24 to go pic.twitter.com/9mkAChQk3G
— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 3, 2026
- Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)
- Γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένοι με τον Εμπαπέ…
- Αγωνία στην ΑΕΚ με Στρακόσα – Έπαιξε με ενοχλήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό
- Μονακό: Χάνει την υπόλοιπη σειρά με τον Ολυμπιακό ο Ντιαλό
- Σπουδαία στιγμή για τον Χάινς: Μπήκε στο Hall of Fame της Αρμάνι Μιλάνο (pics)
- Ολυμπιακός: Ποια είναι τα δεδομένα με τη συμμετοχή του Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
- Σίνερ: Η νέα εποχή του τένις έχει ήδη το όνομά του
- Έπος: Σκύλος έκανε «ντου» σε γήπεδο και έκανε… επίθεση! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις