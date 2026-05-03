Σε ένα ντέρμπι το οποίο στιγματίστηκε από τη διακομιδή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο νοσοκομείο, πριν την έναρξη του ματς (ευτυχώς όλα καλά με τον εμβληματικό προπονητή), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Λίβερπουλ με σκορ 3-2, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Με αυτή τη νίκη οι «Κόκκινοι Διάβολοι» οριστικοποίησαν και μαθηματικά την έξοδό τους στην επόμενη League Phase του UEFA Champions League, καθώς πλέον έχουν 64 βαθμούς έναντι 52 της έκτης Μπόρνμουθ, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος. 4η με 58 πόντους η Λίβερπουλ, που επίσης πολύ δύσκολα θα χάσει την έξοδο στο UCL.

Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Κούνια (6′), Σέσκο (14′) και Μέινου (77′), ενώ για τους φιλοξενούμενους είχαν ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2 από 2-0 οι Σόμποσλαϊ (47′) και Χάκπο (56′).

Στο 6ο λεπτό μετά από κόρνερ, η μπάλα… κόλλησε στην περιοχή της Λίβερπουλ και ο Κούνια με σουτ έκανε το 1-0. Μάλιστα στο 14ο λεπτό μετά από φάση διαρκείας, ο Σέσκο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα της Λίβερπουλ από κοντά για το 2-0.

Ωστόσο, οι «Reds» βρήκαν απαντήσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά, στο 46’ η κεφαλιά του Μαγκουάιρ πέρασε μόλις έξω και στο 47’ ο Σόμποσλαϊ έκλεψε στο κέντρο, έκανε την κούρσα ως το σημείο του πέναλτι και από εκεί πλάσαρε για το 2-1.

Και στο 56’ μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα της Γιουνάιτεντ, ο Χάκπο πλάσαρε από κοντά για το 2-2.

Αλλά η Γιουνάιτεντ κατόρθωσε να φτάσει στο γκολ με το οποίο πήρε τη νίκη. Στο 72ο λεπτό ο Γούντμαν είπε όχι σε κεφαλιά του Κασεμίρο και στο 77’ ο Μέινου με όμορφο πλασέ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χίβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Φερνάντες (90’+5′ Γιορό), Εμπουεμό (76′ Ντόργκου), Σέσκο (46′ Ντιαλό), Κούνια (87′ Ζίρκζι).

Λίβερπουλ: Γούντμαν, Φρίμπονγκ (75′ Ενγκουμόα), Κονατέ (87′ Κιέζα), Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον (59′ Κέρκεζ), Χράβενμπεργκ, Μακ Άλιστερ, Τζόουνς, Σόμποσλαϊ, Χάκπο, Βιρτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης 35ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8′ Σταχ, 52′ Όκαφορ, 56′ Κάλβερτ Λιούιν – 71′ Τσαούνα)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54′ Μπουένο – 17′ Μουκιέλε)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 82′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1

(12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90+6′ Μπαρνς – 61′ Χίνσελγουντ)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0

(9′, 45’+4′ Γκιόκερες, 40′ Σάκα)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

(10′ αυτ. Λέρμα, 32′ πεν. Κρούπι, 77′ Ραγιάν)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ 3-2

(6’ Κούνια, 14’ Σέσκο, 77’ Μέινου – 47’ Σόμποσλαϊ, 56’ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)



Η βαθμολογία της Premier League

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (36ης) αγωνιστικής:



Σάββατο 09/05

Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)

Μπράιτον-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς (22:00)