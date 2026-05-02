Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.
- Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
- Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου
- Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
- Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 13χρονου – Παρών και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο
Ξέσπασε στην υποβιβασμένη Μπέρνλι η Λιντς Γιουνάιτεντ και ουσιαστικά «κλείδωσε» την παραμονή της στην Premier League και της νέας σεζόν. Στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 35ης αγωνιστικής, τα «παγώνια» επικράτησαν με 3-1 της προτελευταίας και υποβιβασμένης αντιπάλου της και απέκτησε «αέρα» 9 βαθμών από την 18η Τότεναμ.
Με τη νίκη αυτή που ήταν η 10η για φέτος στο πρωτάθλημα, η Λιντς έφτασε τους 43 βαθμούς και πλέον ανέβηκε στην 14η θέση, έστω και προσωρινή. Την ίδια στιγμή τα «σπιρούνια» που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη (Γουλβς και Μπέρνλι έχουν ήδη υποβιβασθεί στην Championship) έχουν 34, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.
Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, η Λιντς πέτυχε τα τέρματά της στις αρχές των δύο ημιχρόνων. Συγκεκριμένα ο Στατς άνοιξε το σκορ (1-0) στο 8ο λεπτό, ενώ Οκαφόρ και Κάλβερ Λιούιν πέτυχαν τα άλλα δυο γκολ της ομάδας τους στο 52΄και το 56΄αντίστοιχα.
Ο Λουμ Τσαουνά πέτυχε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους στο 71 λεπτό.
Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Μπογκλ (90+4′ Τζέιμς), Τζάστιν, Στράουκ, Αμπαντού, Μπιγιόλ, Ροντόν, Τανάκα (72’ Αάρονσον), Σταχ (72’ Λόνγκσταφ), Οκαφόρ (65’ Ενμετσά), Κάλβερτ Λιούιν (90+4′ Νιοντό)
Μπέρνλι: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν (65’ Φλορεντίνο), Εστίβ, Χάμφρις (76’ Αμντουνί), Έκνταλ, Γουόρντ Πράουζ (65’ Πιρές), Τσάουνα, Λορέν (56’ Μέιμπρι), Άντονι, Φλέμινγκ (76’ Μπρόια)
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης 35ης αγωνιστικής:
Λιντς-Μπέρνλι 3-1
(8’ Σταχ, 52’ Όκαφορ, 56’ Κάλβερτ Λιούιν – 71’ Τσαούνα)
Σάββατο 02/05
Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιούκαστλ -Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)
Κυριακή 03/05
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)
Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)
Δευτέρα 04/05
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (36ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 09/05
Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)
Μπράιτον-Γουλβς (17:00)
Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)
Κυριακή 10/05
Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)
Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 11/05
Τότεναμ-Λιντς (22:00)
- Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
- «Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
- Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
- Euroleague: Η ποινή του Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Μίλαν ή τέλος: Το δίλημμα ζωής του Μόντριτς
- Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
- LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
