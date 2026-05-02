Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

Ξέσπασε στην υποβιβασμένη Μπέρνλι η Λιντς Γιουνάιτεντ και ουσιαστικά «κλείδωσε» την παραμονή της στην Premier League και της νέας σεζόν. Στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 35ης αγωνιστικής, τα «παγώνια» επικράτησαν με 3-1 της προτελευταίας και υποβιβασμένης αντιπάλου της και απέκτησε «αέρα» 9 βαθμών από την 18η Τότεναμ.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η 10η για φέτος στο πρωτάθλημα, η Λιντς έφτασε τους 43 βαθμούς και πλέον ανέβηκε στην 14η θέση, έστω και προσωρινή. Την ίδια στιγμή τα «σπιρούνια» που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη (Γουλβς και Μπέρνλι έχουν ήδη υποβιβασθεί στην Championship) έχουν 34, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, η Λιντς πέτυχε τα τέρματά της στις αρχές των δύο ημιχρόνων. Συγκεκριμένα ο Στατς άνοιξε το σκορ (1-0) στο 8ο λεπτό, ενώ Οκαφόρ και Κάλβερ Λιούιν πέτυχαν τα άλλα δυο γκολ της ομάδας τους στο 52΄και το 56΄αντίστοιχα.

Ο Λουμ Τσαουνά πέτυχε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους στο 71 λεπτό.

Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Μπογκλ (90+4′ Τζέιμς), Τζάστιν, Στράουκ, Αμπαντού, Μπιγιόλ, Ροντόν, Τανάκα (72’ Αάρονσον), Σταχ (72’ Λόνγκσταφ), Οκαφόρ (65’ Ενμετσά), Κάλβερτ Λιούιν (90+4′ Νιοντό)

Μπέρνλι: Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Χάρτμαν (65’ Φλορεντίνο), Εστίβ, Χάμφρις (76’ Αμντουνί), Έκνταλ, Γουόρντ Πράουζ (65’ Πιρές), Τσάουνα, Λορέν (56’ Μέιμπρι), Άντονι, Φλέμινγκ (76’ Μπρόια)



Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιούκαστλ -Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (36ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 09/05

Λίβερπουλ-Τσέλσι (14:30)

Μπράιτον-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (19:30)

Κυριακή 10/05

Μπέρνλι-Άστον Βίλα (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 11/05

Τότεναμ-Λιντς (22:00)