Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ 2-1: «Αγκάλιασαν» την έξοδο στο Champions League οι «κόκκινοι διάβολοι»
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Μπρέντφορντ και ουσιαστικά «αγκάλιασε» την έξοδό της στο Champions League της νέας σεζόν.
«Αστεράτη» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «καθάρισε» με 2-1 την Μπρέντφορντ στο «Old Trafford» για την 34η αγωνιστική της Premier League και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι ηττήθηκαν μετά από πέντε σερί ισοπαλίες και έχασαν έδαφος στη μάχη για την έξοδο στην Ευρώπη.
Η Γιουνάιτεντ μπήκε με εκπληκτικό τρόπο στο ματς και αφού έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Ντιαλό και Μαγκουάιρ, άνοιξε το σκορ στο 11′ με κεφαλιά του Κασεμίρο. Μέχρι το ημίχρονο η Μπρέντφορντ σπατάλησε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες με Καγιοτέ και Τιάγκο ενώ στο 43′ ο Σέσκο έκανε το 2-0.
Στο δεύτερο μέρος η Μπρέντφορτ πίεσε, είχε δοκάρι με τον Κουατάρα στο 71′ και κατάφερε να μειώσει στα τελευταία λεπτά. Στο 87′ συγκεκριμένα ο Γιένσεν έκανε το 2-1 με σουτ, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι περισσότερο.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χίβεν, Σο (73’ Γιορό), Κασεμίρο, Μέινου, Αμάντ Ντιαλό (46’Μαζράουι), Φερνάντες, Εμπουεμό (73’Μάουντ), Σέσκο (88’Ζίρκζεϊ).
Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Καγιοντέ, Κόλιντς, Φαν ντεν Μπεργκ, Λιούις Πότερ, Γιένσεν, Γιαρμόλιουκ, Ντάμσγκααρντ, Σάντε (73’Νέλσον), Τιάγκο, Κουατάρα.
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:
Τρίτη (21/04)
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0
(4′ Καντιόγλου, 56′ Χίνσελγουντ, 90+1′ Γουέλμπεκ)
Τετάρτη (22/04)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2
(60′ Κρουπί, 86′ Ράιαν – 68′ αυτ. Χιλ, 90+7′ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1
(5′ Χάαλαντ)
Παρασκευή (24/04)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5
(17′ αυτ. Χουμ, 31′ Γουντ, 34′ Γκιμπς-Γουάιτ, 37′ Ζεσούς, 90’+5′ Άντερσον)
Σάββατο (25/04)
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0
(43′ Σεσενιόν)
Γουλβς-Τότεναμ 0-1
(82′ Παλίνια)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1
(35′ Ίσακ, 40′ Ρόμπερτσον, 90’+6′ Βιρτς – 71′ Μουνιόζ)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον 2-1
(52′ Σούτσεκ, 90’+2′ Γουίλσον – 88′ Ντούσμπερι Χολ)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0
(9′ Έζε)
Δευτέρα (27/04)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ 2-1
(11′ Κασεμίρο, 43′ Σέσκο -88 Γένσεν)
Η βαθμολογία της Premier League
Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 01/05
Λιντς-Μπέρνλι (22:00)
Σάββατο 02/05
Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)
Κυριακή 03/05
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)
Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)
Δευτέρα 04/05
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
