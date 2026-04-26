Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’

Τέλος καλό, όλα καλά για την Ατλέτικο Μαδρίτης που νίκησε 3-2 την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Με την σκέψη στον ημιτελικό της Τετάρτης (29/4) με την ‘Αρσεναλ οι παίκτες του Σιμεόνε δεν… εμφανίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκαν να χάνουν 1-0, όμως στο δεύτερο μπήκαν δυνατά και έκαναν την ανατροπή (2-1) με δυο γκολ σε 5’, πιο συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 49’-54’. Τελικά, η Ατλέτικο νίκησε 3-2, με δεύτερο γκολ του Σέρλοτ στο 90+3’ και η Μπιλμπάο μείωσε 3-2 στο 90+7’.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες στην La Liga και έναν χαμένο τελικό Κυπέλλου. Όμως, δεν έχει πρόβλημα καθώς είναι σταθερά 4η θέση που οδηγεί στο Champions League.

Οι Μαδριλένοι κράτησαν και την παράδοση, καθώς στα τελευταία ματς η Μπιλμπάο μετρά 13 ήττες και 2 ισοπαλίες, ενώ έχει να κερδίσει από το 2011. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μπαένα που έδωσε τις ασίστ στους Γκριεζμάν και Σέρλοτ, στα δυο πρώτα γκολ. Όπως αναφέραμε ο Σέρλοτ σκόραρε και στο 90+3’, ενώ η Μπιλμπάο μείωσε (3-2) με τον Γκουρουζέτα.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 3’, όταν ο ‘Ομπλακ απέκρουσε σουτ του Γκουρουζέτα. Αυτή ήταν η προειδοποίηση από την ομάδα του Βαλβέρδε, καθώς η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο 23’ με κεφαλιά του Παρέδες, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από κόρνερ του Γκουρουζέτα. Μέχρι το 1-0 υπέρ της Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν είχε γίνει κάτι αξιοσημείωτο.

Τρομερή απόκρουση του γκολκίπερ της Μπιλμπάο Σιμόν σε σουτ του Σέρλοτ στο 37’ και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοφάρισε (1-1) στο 49’ με γκολ του Γκριεζμάν. Η φάση ξεκίνησε από πάσα του Μπάριος στον Μπαένα, ο οποίος με χαμηλή σέντρα βρήκε τον Γάλλο που δεν χαρίστηκε. Το 2-1 έγινε στο 54’ με τον Σέρλοτ, ο οποίος πήρε πάσα από το Μπαένα και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Μπιλμπάο.

Νωρίτερα (53’) ο ‘Ομπλακ απέκρουσε σουτ του Μπερίτσε και με το 2-1 σουτ του Γκουρουζέτα (62’) της Μπιλμπάο πέρασε άουτ. Η Μπιλμπάο απείλησε και στο 71’ με κεφαλιά του Βιβιάν, που όμως έφυγε άουτ.

Το 3-1 πέτυχε ο Σέρλοτ στο 90+3’ με πλασέ, μετά από πάσα του Μολίνα. Η Μπιλμπάο μείωσε 3-2 στο 90+7’ με κεφαλιά του Γουρουζέτα, μετά από σέντρα του Ρέγο.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Ρουτζέρι, Λενγκλέ, Πουμπίγ, Γιορέντε (62’ Μολίνα), Μπάριος (57’ Καρντόζο), Κόκε (71’ Βάργκας), Σιμεόνε (71’ Λε Νορμάν), Σέρλοτ, Μπαένα, Γκριεζμάν (62’ Γκονσάλεθ).

ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γοροσαμπέλ, Βιβιάν, Παρέδες, Γιούρι (63’ Μπόιρο), Ρέγο, Ντε Γαλαρέτα (69’ Μπερενγκέρ), Ι.Ουίλιαμς (69’ Ναβάρο), Ν.Ουίλιαμς (69’ Βέσγα), Ουνάι Γκόμες (63’ Σανσέτ), Γκουρουζέτα.

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Μπέτις – Ρεάλ 1-1

Αλαβές – Μαγιόρκα 2-1

Χετάφε – Μπαρτσελόνα 0-2

Βαλένθια – Χιρόνα 2-1

Ατλέτικο – Αθλέτικ 3-2

26/4 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σοσιεδάδ

26/4 17:15 Οβιέδο – Έλτσε

26/4 19:30 Οσασούνα – Σεβίλλη

26/4 22:00 Βιγιαρεάλ – Θέλτα

27/4 22:00 Εσπανιόλ – Λεβάντε

Επόμενη αγωνιστική

01/05 22:00 Ζιρόνα – Μαγιόρκα

02/05 15:00 Βιγιαρεάλ – Λεβάντε

02/05 17:15 Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης

02/05 19:30 Αλαβές – Αθλέτικ

02/05 22:00 Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

03/05 15:00 Θέλτα – Έλτσε

03/05 17:15 Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο

03/05 19:30 Μπέτις – Οβιέδο

03/05 22:00 Εσπανιόλ – Ρεάλ

03/05 22:00 Σεβίλλη – Σοσιεδάδ