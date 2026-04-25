Βαλένθια-Χιρόνα 2-1: Βαθιά ανάσα οι «νυχτερίδες»

Με αισιοδοξία ατενίζει η Βαλένθια το μέλλον της στη La Liga που νίκησε 2-1 την Χιρόνα και πήρε βαθιά ανάσα, καθώς έφτασε στους 39 βαθμούς μετά το ματς της 32ης αγωνιστικής. Μπορεί η Βαλένθια να έχει έναν βαθμό περισσότερο από την Χιρόνα, όμως οι φιλοξενούμενοι έμπλεξαν και περιμένουν τα άλλα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια η Βαλένθια… βύθισε την Χιρόνα!

Η Χιρόνα είχε την κατοχή της μπάλας (63 %), όμως η Βαλένθια ήταν ουσιαστική. Είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο και «καθάρισε» το ματς με δυο γκολ σε 10’ στην επανάληψη.

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν αμυντικά και έψαχναν διαδρόμους. Παράλληλα απέφυγαν και τα ρίσκα με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν ευκαιρίες, ενώ η Βαλένθια άφηνε χώρο στους φιλοξενούμενους.

Η Βαλένθια είχε άτυχη στιγμή στο 18’ όταν ο Μπελτράν με κοντινό σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Στο επόμενο λεπτό (19’) οι γηπεδούχοι έφτασαν πάλι στην αντίπαλη εστία, όμως το σουτ του Σαντίκ κατέληξε εκτός εστίας.

Σε αντίθεση με το πρώτο, το παιχνίδι πήρε… φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο! Στο 50’ με έξοχο σουτ μέσα από την περιοχή ο Ραμαζανι έκανε το 1-0 και στο 59΄ ο Ουμάρ Σαντίκ πέτυχε το 2-0 με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκαγιά. Η Χιρόνα μείωσε (2-1) στο 63’ με κοντινό σουτ του Ρόκα, μετά από πάσα του Φράντσες (σ.σ. και οι δυο μπήκαν αλλαγή). Η Χιρόνα απείλησε με ισοφάριση στο 90’, όμως ο Ντιμιτριέβσκι σταμάτησε τον Στουάνι, ο οποίος έχασε ευκαιρία και στο 90+4’, όταν οι αμυντικοί έκοψαν σουτ που έκανε. Στο 90+7’ οι αμυντικοί της Χιρόνα έκοψαν σουτ του Ντούρο.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ντιμιτριέβσκι, Τάρεγκα, Πεπέλου, Γκαγιά, Σαράβια (70′ Ουνάι Νούνιεθ), Ριόχα, Γκέρα (64’ Ούγκρινιτς), Ροντρίγκες, Ραμαζάνι (84′ Αλμέιδα), Μπελτράν (64’ Ντιέγκο Λόπεθ), Σαντίκ (70′ Ντούρο)

ΧΙΡΟΝΑ: Γκατσανίγκα, Ρέις, Μπλιντ (68′ Ρινκόν), Μορένο (61’ Φρανσές), Βίτσελ, Μαρτίν, Αρνάου, Τσιχανκόβ, Ουναΐ (68′ Στουάνι), Λεμάρ (61’ Χιλ), Ετσεβερί (61’ Ρόκα).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Μπέτις – Ρεάλ 1-1

Αλαβές – Μαγιόρκα 2-1

Χετάφε – Μπαρτσελόνα 0-2

Βαλένθια – Ζιρόνα 2-1

25/4 22:00 Ατλέτικο – Αθλέτικ

26/4 15:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Σοσιεδάδ

26/4 17:15 Οβιέδο – Έλτσε

26/4 19:30 Οσασούνα – Σεβίλλη

26/4 22:00 Βιγιαρεάλ – Θέλτα

27/4 22:00 Εσπανιόλ – Λεβάντε

Επόμενη αγωνιστική

01/05 22:00 Ζιρόνα – Μαγιόρκα

02/05 15:00 Βιγιαρεάλ – Λεβάντε

02/05 17:15 Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης

02/05 19:30 Αλαβές – Αθλέτικ

02/05 22:00 Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

03/05 15:00 Θέλτα – Έλτσε

03/05 17:15 Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο

03/05 19:30 Μπέτις – Οβιέδο

03/05 22:00 Εσπανιόλ – Ρεάλ

03/05 22:00 Σεβίλλη – Σοσιεδάδ