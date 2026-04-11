Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 1-1: Γκέλαρε και έμεινε στο -6 από την Μπαρτσελόνα

Καταστροφική ισοπαλία για τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga, με το 1-1 στο Μπερναμπέου να αφήνει τη Βασίλισσα στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, που έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Φλικ υποδέχεται το Μ. Σάββατο την Εσπανιόλ στο Καμπ Νου (19:30). Στους 38 και στην 12η θέση η Χιρόνα.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Στο 27’ ο Βαλβέρδε μπήκε από δεξιά και σούταρε, αλλά ο Γκαζανίγκα έδιωξε σε κόρνερ. Έξι λεπτά αργότερα (33’) ο Βινίσιους δοκίμασε το πόδι του, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας της Χιρόνα είχε την απάντηση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51’ άνοιξε το σκορ με απίθανο κεραυνό του Βαλβέρδε, με τον άσο των γηπεδούχων να σκοράρει με καταπληκτικό σουτ από τα 25 μέτρα. Η χαρά της Ρεάλ, όμως, κράτησε μόλις για 11 λεπτά, καθώς στο 62’ η Χιρόνα ισοφάρισε σε 1-1 με τον Λεμάρ.

Στο 85’ η Ρεάλ είχε διπλή ευκαιρία με τους Εμπαπέ και Καρβαχάλ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το φινάλε.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Γκαρσία, Ασένθιο, Μιλιτάο(64’ Χάουσεν), Καρβαχάλ, Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ(64’ Γκιουλέρ), Βαλβέρδε, Ντίαζ, Εμπαπέ, Βινίσιους.

ΧΙΡΟΝΑ: Γκαζανίγκα, Μαρτίνεθ, Φρανσές, Ρέις, Μορένο, Μαρτίν, Βίτσελ, Λεμάρ(70’ Ρινκόν), Τσιγκάνκοφ, Ουναχί, Ετσεβερί(64’ Ρουίθ, 84’ Στουάνι).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 1-1

11/4 15:00 Σοσιεδάδ – Αλαβές

11/4 17:15 Έλτσε – Βαλένθια

11/4 19:30 Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ

11/4 22:00 Σεβίλλη – Ατλέτικο

12/4 15:00 Οσασούνα – Μπέτις

12/4 17:15 Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο

12/4 19:30 Θέλτα – Οβιέδο

12/4 22:00 Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ

13/4 22:00 Λεβάντε – Χετάφε

Η επόμενη αγωνιστική:

21/04, 20:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Οσασούνα

21/04, 20:00 Μαγιόρκα – Βαλένθια

21/04, 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

21/04, 22:30 Χιρόνα – Μπέτις

22/04, 20:00 Έλτσε – Ατλέτικο

22/04, 21:00 Σοσιεδάδ – Χετάφε

22/04, 22:30 Μπαρτσελόνα – Θέλτα

23/04, 20:00 Λεβάντε – Σεβίλλη

23/04, 21:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ

23/04, 22:30 Οβιέδο – Βιγιαρεάλ