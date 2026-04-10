Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του RMC SPORT το τέλος της θητείας του Ντιντιέ Ντεσάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας παρακολουθείται στενά από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Μετά από ολόκληρα 14 χρόνια στο τιμόνι των «πετεινών» ο 57χρονος τεχνικός θα αποχωρήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αυτό το καλοκαίρι. Την ώρα ωστόσο που ο αντικαταστάτης του είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, υπάρχουν λίγες ενδείξεις για το τι θα πράξει ο Ντιντιέ Ντεσάν μόλις ολοκληρώσει την μακρά θητεία του στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

Αρκετοί σύλλογοι, στην Ευρώπη και όχι μόνο, ενδιαφέρονται για τον αρχηγό των πρωταθλητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες του RMC SPORT, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει τον Ντιντιέ Ντεσάν σε περίοπτη θέση της λίστας με τους υποψηφίους.

Από την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι τον Ιούνιο του 2025, η «βασίλισσα» δυσκολεύεται να ανακτήσει την παλιά της δόξα, τόσο στην Ισπανία όσο και στο Champions League. Με τον Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της από τον Ιανουάριο, η ομάδα της Μαδρίτης θα μπορούσε να δει άλλη μια σεζόν να ολοκληρώνεται χωρίς σημαντικό τίτλο.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε στη θέση του Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο, ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν που ήρθε με περγαμηνές, δεν κατάφερε να αφήσει το στίγμα του και απολύθηκε μόλις επτά μήνες αφότου εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεπώς, αναμένεται μια ακόμη αλλαγή προπονητή αυτό το καλοκαίρι.

Παρά τη φιλία του Φλορεντίνο Πέρεθ με τον Άλβαρο Αρμπελόα, είναι πράγματι δύσκολο να τον κρατήσει στη θέση του από τη στιγμή που δεν έχει να παρουσιάσει σημαντικές επιτυχίες και προς το παρόν οι προοπτικές δεν είναι αισιόδοξες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αρχίσει να εξετάζει μια λίστα με προπονητές ικανούς να ηγηθούν αυτού του δύσκολου πλοίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται σε αυτήν τη λίστα.

Τα τρία δυνατά σημεία του Ντιντιέ Ντεσάν

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας χαίρει μεγάλης εκτίμησης για τρεις βασικούς λόγους: ο Πρώτος είναι ότι έίναι ένας φυσικός ηγέτης και το έχει αποδείξει παντού που έχει βρεθεί: στη Μονακό, τη Γιουβέντους, τη Μαρσέιγ και φυσικά, με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας. Σε έναν σύλλογο όπου η διαχείριση του εγωισμού ακριβοπληρωμένων παικτών είναι εξίσου σημαντική με την τακτική, αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του Ντεσάν είναι ότι ξέρει πώς να κερδίζει. Αυτό είναι δεδομένο. Νικητής του γαλλικού Κυπέλλου με τη Μονακό και κυρίως, η παρουσία των Μονεγάσκων στον τελικό του Champions League το 2004 (ήττα με 3-0 από την Πόρτο του Μουρίνιο). Επιπλέον κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα με τη Μαρσέιγ το 2010, οκτώ χρόνια μετά τον τελευταίο θρίαμβό της.

Εν συνεχεία αφού οδήγησε τη Γιουβέντους πίσω στη Serie A, κατόπιν οδήγησε την Εθνική ομάδα της Γαλλίας στην κορυφογραμμή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Η κατάκτηση του Μουντιάλ το 2018 και η συμμετοχή στον τελικό του 2022 ενίσχυσαν περαιτέρω την ήδη υψηλή θέση του Ντεσάν στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Τέλος, και αυτό είναι σημαντικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Γάλλων πάντα, ο 57χρονος προπονητής έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με βασικούς παίκτες της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας οι οποίοι αποτελούν βασικά στελέχη της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είναι φυσικά ο Κιλιάν Μπαπέ, αλλά και τον Ορελιέν Τσουαμενί. Επιπλέον, ο Ντιντιέ Ντεσάν μιλάει ισπανικά, κάτι που αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα στο βιογραφικό του.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ρεάλ Μαδρίτης τον έχει συμπεριλάβει σε ξεχωριστή θέση με τους υποψήφιους προπονητές που τσεκάρει. Ο πιθανός αποκλεισμός των Μαδριλένων από το Champions League (μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι επί ισπανικού εδάφους) θα μπορούσε να επιταχύνει την αναζήτηση του διαδόχου του Άλβαρο Αρμπελόα.