Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν 1-2: Άλμα πρόκρισης για τους Βαυαρούς (vids)

Η Μπάγερν πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και οι πρωταθλητές Γερμανίας έκαναν άλμα πρόκρισης στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ντίας και Κέιν πέτυχαν τα γκολ των φιλοξενούμενων, αλλά θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως κορυφαίος παίκτης των Βαυαρών ήταν ο Μάνουελ Νόιερ, καθώς ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «τέσταρε» δύο φορές στο πρώτο εικοσάλεπτο την ετοιμότητα του γκολκίπερ της Μπάγερν, (σε φάσεις με Βινίσιους και Εμπαπέ) αλλά ο Νόιερ είπε «όχι» στους Μαδριλένους.

Απ’ την πλευρά της Μπάγερν, ο Μίκαελ Ολίσε ήταν η απειλή για την άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γάλλο να προκαλεί προβλήματα στην αμυντική γραμμή των «μερένχες».

Η μεγάλη ευκαιρία πάντως χάθηκε για τους Βαυαρούς στο 28’, όταν ο Πίταρχ έκανε λάθος πάσα στον Λούνιν και ο Γκνάμπρι προσπάθησε να πλασάρει αλλά ο πορτιέρε της «βασίλισσας» απέκρουσε σε κόρνερ.

Ο Νόιερ απ’ την δική του πλευρά είχε «απάντηση» στο νέο σουτ του Εμπαπέ (29’) λέγοντας ξανά «όχι» στον Γάλλο άσο της ισπανικής ομάδας.

Προβάδισμα για την Μπάγερν με Ντίας

Η Μπάγερν κατάφερε τελικά να προηγηθεί στο σκορ στο 41’, με γκολ του Ντίας. Οι Βαυαροί έβγαλαν ωραία κόντρα επίθεση με τον Κέιν να πασάρει στον Γκνάμπρι και αυτός έβγαλε ωραία κάθετη στον Ντίας.





Ο Κολομβιανος άσος της Μπάγερν πλάσαρε εύστοχα τον Λούνιν κι έκανε το 1-0 για τους πρωταθλητές Γερμανίας, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

«Χτύπημα» Κέιν και 2-0 για τους Βαυαρούς

Οι Βαυαροί ξεκίνησαν με τον ιδανικό τρόπο και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματα τους στο 46′.

Ο Μίκαελ Ολίσε έκανε ωραία προσπάθεια από δεξιά, πάσαρε στον Χάρι Κέιν και ο Άγγλος σέντερ φορ με άψογο πλασέ από το ύψος της περιοχής, έκανε το 2-0 για την γερμανική ομάδα.





Η Ρεάλ προσπάθησε βέβαια να βγάλει αντίδραση με Βινίσιους και Εμπαπέ, με τον Νόιερ να πραγματοποιεί τεράστια απόκρουση στο 65′, σε σουτ του Γάλλου επιθετικού, ενώ λίγο αργότερα ο σούπερ σταρ της «βασίλισσας» προσπάθησε να σκοράρει από πλάγια θέση, αλλά πλάσαρε άουτ.

Μείωσε η Ρεάλ με Εμπαπέ (1-2)

Η επιμονή πάντως της ισπανικής ομάδας δικαιώθηκε στο 74′, με τον Εμπαπέ να εκμεταλλεύεται την καλή σέντρα του Αλεξάντερ Άρνολντ και να μειώνει σε 2-1 με κοντινό πλασέ, αλλά αυτό ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης, καθώς τίποτε δεν άλλαξε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.





Η γερμανική ομάδα εμφανίστηκε πανέτοιμη στην «μάχη» με την Ρεάλ και κατάφερε να πάρει πανάξια τη νίκη, η οποία την καθιστά πλέον μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα περάσει από το «ζευγάρι» Ρεάλ – Μπάγερν θ’ αντιμετωπίσει στα ημιτελικά, τη νικήτρια από το «ζευγάρι» Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ.

Το «κλειδί» του ματς:

Η Μπάγερν κατάφερε να προηγηθεί λίγο πριν από την λήξη του πρώτου μέρους κι αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Άλλαξε το ματς:

Το δεύτερο γκολ των Βαυαρών, με σκόρερ τον Κέιν στο 46′ «εκτόξευσε» την ψυχολογία των παικτών της Μπάγερν.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Πίταρχ δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Μίκαελ Όλιβερ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

–

Σκόρερ: Εμπαπέ 74′ – Ντίας 41′, Κέιν 46′

ΡΕΑΛ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούτινγκερ, Χούισεν (62′ Μιλιτάο), Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πίταρχ (62′ Μπέλινγχαμ), Γκιουλέρ (71′ Ντίαθ), Βινίσιους, Εμπαπέ.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Λάιμερ (69′ Ντέιβις), Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (93′ Γκορέτσκα), Ολίσε, Γκνάμπρι (69′ Μουσιάλα), Ντίας (93′ Μπίσκοφ), Κέιν.

Το παιχνίδι Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου.