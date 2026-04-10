Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
- Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
- Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ: Έλεγε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη
- Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
- Πυροτέχνημα εξερράγη στα χέρια 15χρονου μπροστά σε εκκλησία στη Ρόδο
Αν και ο Νίκο Σλότερμπεκ βρέθηκε στο «στόχαστρο» των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου τελικά ανανέωσε με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Οπως ανακοίνωσαν οι «κιτρινόμαυροι» ο 26χρονος Γερμανός στόπερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026.
Το προηγούμενο συμβόλαιο του Σλότερμπεκ εξέπνεε τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ προκειμένου να μην μπει στον τελευταίο χρόνο του και τελικά τον χάσει για το τίποτα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Κάρστεν Κράμερ μετά την ευχάριστη εξέλιξη δήλωσε: «Η επέκταση του συμβολαίου με τον Νίκο Σλότερμπεκ είναι τεράστιας σημασίας. Είναι πολύτιμος για εμάς, τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπος».
Από την πλευρά του ο Σλοτέρμπεκ είπε: «Χαίρομαι απίστευτα που κατάφερα να παρατείνω το συμβόλαιό μου με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γι’ αυτό πήρα συνειδητά τον χρόνο μου, επειδή για μένα είναι μια σημαντική απόφαση»
Από εκεί και πέρα με την ανανέωση, ο ύψους 1,91μ. κεντρικός αμυντικός θα λάβει και μια σημαντική αύξηση αποδοχών. Έτσι όπως γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Bundesliga. Επιπλέον στο συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται και μια αρκετά υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης.
Τέλος να θυμίσουμε ότι η Ντόρτμουντ είχε αποκτήσει τον Σλότερμπεκ από την Φράιμπουργκ το καλοκαίρι του 2022 με το ποσό τον 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Συνολικά στην καριέρα του έχει γράψει 329 συμμετοχές με 34 γκολ και 26 ασίστ, εκ των οποίων 155, 10 και 18 αντίστοιχα είναι με τη Ντόρτμουντ, ενω φέτος μετράει 31 συμμετοχές, 4 τέρματα και 2 τελικές πάσες.
Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️
- Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
- Ο Φλικ για το αν η Μπαρτσελονα αδικήθηκε με την Ατλέτικο κι αν ευνοείται στην La Liga
- Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λουτσιάνο Σπαλέτι ως το 2028
- Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
- Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
- Ο Πρίφτης ανανέωσε ως το 2028 με τη Ρέτζιο Εμίλια
- Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Σόφια (vid)
