Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 10 Απριλίου 2026, 17:21

Νίκο Σλότερμπεκ: Τον ήθελαν Ρεάλ και Μπάγερν, ανανέωσε με τη Ντόρτμουντ

Ο Σλότερμπεκ είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ έως το καλοκαίρι του 2031.

Αν και ο Νίκο Σλότερμπεκ βρέθηκε στο «στόχαστρο» των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου τελικά ανανέωσε με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οπως ανακοίνωσαν οι «κιτρινόμαυροι» ο 26χρονος Γερμανός στόπερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Σλότερμπεκ εξέπνεε τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση των Βεστφαλών του προσέφερε νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει στο Σιγκνάλ Ιντούνα Παρκ προκειμένου να μην μπει στον τελευταίο χρόνο του και τελικά τον χάσει για το τίποτα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Κάρστεν Κράμερ μετά την ευχάριστη εξέλιξη δήλωσε: «Η επέκταση του συμβολαίου με τον Νίκο Σλότερμπεκ είναι τεράστιας σημασίας. Είναι πολύτιμος για εμάς, τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπος».

Από την πλευρά του ο Σλοτέρμπεκ είπε: «Χαίρομαι απίστευτα που κατάφερα να παρατείνω το συμβόλαιό μου με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γι’ αυτό πήρα συνειδητά τον χρόνο μου, επειδή για μένα είναι μια σημαντική απόφαση»

Από εκεί και πέρα με την ανανέωση, ο ύψους 1,91μ. κεντρικός αμυντικός θα λάβει και μια σημαντική αύξηση αποδοχών. Έτσι όπως γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Bundesliga. Επιπλέον στο συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται και μια αρκετά υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης.

Τέλος να θυμίσουμε ότι η Ντόρτμουντ είχε αποκτήσει τον Σλότερμπεκ  από την Φράιμπουργκ το καλοκαίρι του 2022 με το ποσό τον 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά στην καριέρα του έχει γράψει 329 συμμετοχές με 34 γκολ και 26 ασίστ, εκ των οποίων 155, 10 και 18 αντίστοιχα είναι με τη Ντόρτμουντ, ενω φέτος μετράει 31 συμμετοχές, 4 τέρματα και 2 τελικές πάσες.

Vita.gr
Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Αθλητική Ροή
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
Premier League 10.04.26

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)

Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)

Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
Η έπαρση της εξουσίας 10.04.26

Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη

Πώς ο αναδυόμενος υπερεθνικισμός και η συστηματική περιφρόνηση των διεθνών κανόνων οδηγούν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη αποσύνθεση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Τι συνέβη εδώ; 10.04.26

Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Κόσμος 10.04.26

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας ΜΚΟ για την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις εχθροπραξίες»

Σύνταξη
Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
Κόσμος 10.04.26

Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών
Ελλάδα 10.04.26

Στο αυτόφωρο Μ. Σάββατο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες κάνναβης

Σύνταξη
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη

Η 23χρονη μαζί με συνεργούς της έπεισαν τον ηλικιωμένο να πάει δύο φορές στην τράπεζα και να κάνει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών - Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατάλαβαν την απάτη και κάλεσαν την Άμεση Δράση

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σύνταξη
Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
Κόσμος 10.04.26

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
