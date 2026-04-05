Βαλένθια – Θέλτα 2-3: Πέρασε από το Μεστάγια και μπήκε στην 6άδα

Τρίποντο με ανατροπή για την Θέλτα, που επικράτησε με 3-2 στην έδρα της Βαλένθια για την 30η αγωνιστική της La Liga.

Με αυτό το τρίποντο η Θέλτα ανέβηκε στους 44 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση που οδηγεί στο επόμενο Conference League, ενώ μάλιστα η ομάδα του Βίγκο είναι μόλις έναν πόντο πίσω από την 5η Μπέτις (45 β.). Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια έμεινε στους 35 βαθμούς και στην 13η θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 12ο λεπτό με όμορφο σουτ του Ροντρίγκες από το ύψος της περιοχής. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η πιο σημαντική φάση στο πρώτο μέρος, που κύλησε σε χαμηλό τέμπο χωρίς ευκαιρίες από τις δύο ομάδες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Θέλτα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με τρία γκολ από το 56’ έως το 81’ έκανε την ολική ανατροπή. Στο 56’ ο Μορίμπα με σουτ ισοφάρισε σε 1-1, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα (60’) ο Λόπεθ κοντρόλαρε και με σουτ από το πέναλτι έκανε το 2-1 για την ομάδα του Βίγκο. Στο 81’ ο Σβέντμπεργκ με πλασέ από κοντά έδωσε… αέρα δύο γκολ στην Θέλτα (3-1) και σφράγισε το τρίποντο της νίκης. Οι γηπεδούχοι το μονό που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 2-3 στο 90+3’ με τον Ροντρίγκες.

Οι συνθέσεις:

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ντιμιτριέβσκι, Νούνιεθ (63’ Ούγκρινιτς), Τάρεγκα, Τσέμερτ, Γκαγιά (78’ Ντανζουμά), Ριόχα, Ροντρίγκες, Γκέρα (64’ Κορέια), Ραμαζάνι, Αλμέιδα (64’ Μπελτράν), Ντούρο (63’ Σαντίκ)

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκεθ (46’ Φερ Λόπεθ), Αϊντού, Αλόνσο, Καρέιρα, Μορίμπα, Σοτέλο, Μινγκέθα (88′ Λάγκο), Ντουράν (46’ Σβέντμπεργκ), Γιουτγκλά (70’ Ιγκλέσιας), Άλβαρεθ (46’ Ελ Αμπντελαουί)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής

Ράγιο Βαγεκάνο – Έλτσε 1-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε 2-0

Μαγιόρκα – Ρεάλ 2-1

Μπέτις – Εσπανιόλ 0-0

Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2

Χετάφε – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Βαλένθια – Θέλτα Βίγκο 2-3

5/4 19:30 Ρεάλ Οβιέδο – Σεβίλλη

5/4, 22:00 Αλαβές – Οσασούνα

6/4 22:00 Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Ρεάλ – Τζιρόνα

Σοσιεδάδ – Αλαβές

Έλτσε – Βαλένθια

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ

Σεβίλλη – Ατλέτικο

Οσασούνα – Μπέτις

Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο

Θέλτα – Ρεάλ Οβιέδο

Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ

Λεβάντε – Χετάφε