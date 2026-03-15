Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.
- Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
- Πέντε συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο – Βρέθηκαν σφαίρες και 300.000 ευρώ
- Βίντεο ντοκουμέντα με επικίνδυνα challenges ανηλίκων – Ρισκάρουν τη ζωή τους για τα likes στα social media
- Συνελήφθησαν τρία μέλη συμμορίας της τουρκικής μαφίας για τους πυροβολισμούς
Εξακολουθεί να προβληματίζει η Μπέτις ενόψει του επαναληπτικού με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (19/3) για τους «16» τουEuropa League επί ισπανικού εδάφους. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι έφερε 1-1 στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλης κι έτσι έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη.
Με αυτήν την ισοπαλία, η Μπέτις παραμένει στην 5η θέση της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πάνω από τη Θέλτα, που βρίσκεται στην 6η θέση, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την είσοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.
Ο Πελεγκρίνι προέβη σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στο τριφύλλι, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην εικόνα που είχε η ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.
Οι «βερδιμπλάνκος» είχαν ένα πολύ κακό πρώτο ημίωρο, καθώς βρέθηκαν να χάνουν μόλις από το 4ο λεπτό από σουτ του Γιουτγκλά (φέρει ακέραιη ευθύνη ο τερματοφύλακας Βαγές) και θα μπορούσαν να δεχθούν κι άλλα γκολ.
Εν συνεχεία η Μπέτις ανέβασε την απόδοσή της είναι η αλήθεια κι έχασε σημαντικές ευκαιρίες και Μπαρτρά και Εζαλζουλί. Εν τέλει κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 49΄, με γκολ του Μπεγερίν από ασίστ του Ρουιμπάλ. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επηρεασμένες από την κούραση των ευρωπαϊκών αγώνων τους. Ρουιμπάλ.
Η σύνθεση της Μπέτις: Βαγές, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νάταν, Φίρπο (66΄ Γκόμες), Ρόκα, Φορνάλς, Φιντάλγκο (86΄ Αλτιμίρα), Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί (66΄ Αντονι), Κούτσο Ερνάντες (79΄ Μπακαμπού)
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή (13/03)
Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1
(40′ αυτγκολ Μαρίν-90’+8′ Πεπέ)
Σάββατο (14/03)
Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0
(4′ Ρινκόν, 77′ Ουναΐ, 90’+4′ Ετσεβερί)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0
(8′ Μολίνα)
Οβιέδο-Βαλένθια 1-0
(30′ Kόστας)
Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1
(39′ Ρίντιγκερ, 44′ Βαλβέρδε, 66′ Χάουσεν, 89′ Γκιουλέρ -85′ αυτ. Ιμπάνιεθ)
Κυριακή (15/03)
Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1
(65′ Τόρε, 88′ Σάμου Κόστα – 36′ Πίκελ)
Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2
(9’/21’/51′ Ραφίνια – 38′ Όλμο, 60′ Κανσέλο – 45’+3′ Όσο, 90’+2′ Σόου)
Μπέτις-Θέλτα 1-1
(49′ Μπεγερίν – 4′ Γιουτγκλά)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)
Δευτέρα (16/03)
Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)
Η βαθμολογία της La Liga
Το πρόγραμμα της επόμενης (29ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (20/03)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)
Σάββατο (21/03)
Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)
Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)
Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)
Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)
Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)
Κυριακή (22/03)
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)
Θέλτα-Αλαβές (17:15)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
- Super League: Την ίδια ώρα η σέντρα και στα 7 παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής – Δείτε το πρόγραμμα
- Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
- Μπενίτεθ: «Είμαι απογοητευμένος…»
- Νίκολιτς: «Ήταν αφελής η αντιμετώπισή μας και δεν είχαμε συγκέντρωση»
- Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητος για την Γιουνάιτεντ
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 25ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Η βαθμολογία της Super League μετά την 25η αγωνιστική (pic)
- Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0: Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (vid)
