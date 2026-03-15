Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού

Εξακολουθεί να προβληματίζει η Μπέτις ενόψει του επαναληπτικού με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (19/3) για τους «16» τουEuropa League επί ισπανικού εδάφους. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι έφερε 1-1 στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλης κι έτσι έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη.

Με αυτήν την ισοπαλία, η Μπέτις παραμένει στην 5η θέση της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πάνω από τη Θέλτα, που βρίσκεται στην 6η θέση, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την είσοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Ο Πελεγκρίνι προέβη σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στο τριφύλλι, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην εικόνα που είχε η ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Οι «βερδιμπλάνκος» είχαν ένα πολύ κακό πρώτο ημίωρο, καθώς βρέθηκαν να χάνουν μόλις από το 4ο λεπτό από σουτ του Γιουτγκλά (φέρει ακέραιη ευθύνη ο τερματοφύλακας Βαγές) και θα μπορούσαν να δεχθούν κι άλλα γκολ.

Εν συνεχεία η Μπέτις ανέβασε την απόδοσή της είναι η αλήθεια κι έχασε σημαντικές ευκαιρίες και Μπαρτρά και Εζαλζουλί. Εν τέλει κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 49΄, με γκολ του Μπεγερίν από ασίστ του Ρουιμπάλ. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με τις δύο ομάδες να δείχνουν επηρεασμένες από την κούραση των ευρωπαϊκών αγώνων τους. Ρουιμπάλ.

Η σύνθεση της Μπέτις: Βαγές, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νάταν, Φίρπο (66΄ Γκόμες), Ρόκα, Φορνάλς, Φιντάλγκο (86΄ Αλτιμίρα), Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί (66΄ Αντονι), Κούτσο Ερνάντες (79΄ Μπακαμπού)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

(40′ αυτγκολ Μαρίν-90’+8′ Πεπέ)

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

(4′ Ρινκόν, 77′ Ουναΐ, 90’+4′ Ετσεβερί)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

(8′ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

(30′ Kόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1

(39′ Ρίντιγκερ, 44′ Βαλβέρδε, 66′ Χάουσεν, 89′ Γκιουλέρ -85′ αυτ. Ιμπάνιεθ)

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1

(65′ Τόρε, 88′ Σάμου Κόστα – 36′ Πίκελ)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2

(9’/21’/51′ Ραφίνια – 38′ Όλμο, 60′ Κανσέλο – 45’+3′ Όσο, 90’+2′ Σόου)

Μπέτις-Θέλτα 1-1

(49′ Μπεγερίν – 4′ Γιουτγκλά)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)



Η βαθμολογία της La Liga

Το πρόγραμμα της επόμενης (29ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)