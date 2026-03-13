sports betsson
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το ρεκόρ που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί της Μπέτις
Europa League 13 Μαρτίου 2026, 09:35

Το ρεκόρ που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί της Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός έκανε βήμα πρόκρισης στους «8» του Europa League με τη νίκη επί της Μπέτις, χάρη στην οποία ισοφάρισε και το καλύτερο αήττητο ευρωπαϊκό σερί της ιστορίας του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Europa League.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» επέκτειναν στα οκτώ ματς το αήττητο σερί τους στην Ευρώπη, φτάνοντας σε σχετικό ρεκόρ. Ή για την ακρίβεια, ισοφαρίζοντας ένα μεγάλο δικό τους ρεκόρ!

Φέτος, στα 13 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν δώσει οι «πράσινοι», μετρούν δύο ήττες στη League Phase, με την τελευταία να είναι αυτή στην Ολλανδία από τη Φέρενορντ με 2-1, στις 23/10. Έκτοτε, η ομάδα τρέχει ένα σερί επτά αγώνων χωρίς ήττα, με τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Αυτό είναι και το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς ήταν αήττητος σε επτά παιχνίδια από τις 29/9/1982 ως τις 20/03/1985, σύμφωνα με το soccerbase.gr.

Ο αντίστοιχος αριθμός αφορά και τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού στα συγκεκριμένα παιχνίδια βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας. Επίσης, ο Ισπανός έχει πλέον 15 νίκες και 7 ισοπαλίες σε 22 εντός έδρας αγώνες επιπέδου Europa League, δηλαδή είναι αήττητος!

Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη με τον Μπενίτεθ:

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1
Παναθηναϊκός-Πλζεν 0-0
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1
Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1
Παναθηναϊκός-Πλζεν 2-2
Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1 (3-4)
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κόσμος
Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Θέλτα – Λιόν
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Θέλτα – Λιόν

LIVE: Θέλτα – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Europa League 12.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0: Δεν λύγισαν οι «πράσινοι» και πάνε Ισπανία για την πρόκριση (vid)
Europa League 12.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε και πάει Ισπανία για την πρόκριση (1-0)

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της καθηγήτριας μετά την επιστολή γονέων
«Μυρίζει συγκάλυψη» 13.03.26

Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της 57χρονης καθηγήτριας μετά την επιστολή των γονέων

«Παίρνω πολλά τηλέφωνα που δεν μου αρέσουν και εννοώ ότι μου μυρίζει συγκάλυψη» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»

Σύνταξη
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτου

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Σύνταξη
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου

Με επιστολή προς τον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Βουλευτής και τι θα συμβεί με τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα
Η επόμενη μέρα 13.03.26

Η επιστροφή του σκότους: Γιατί ο ναζισμός αναβιώνει στον 21ο αιώνα

Η αναβίωση του ναζισμού δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από μια κρίση ταυτότητας, την ψυχολογία του φόβου, την ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση και τη θεσμική φθορά, απαιτώντας άμεση ανάλυση και δράση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο