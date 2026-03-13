Το ρεκόρ που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί της Μπέτις

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Europa League.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» επέκτειναν στα οκτώ ματς το αήττητο σερί τους στην Ευρώπη, φτάνοντας σε σχετικό ρεκόρ. Ή για την ακρίβεια, ισοφαρίζοντας ένα μεγάλο δικό τους ρεκόρ!

Φέτος, στα 13 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν δώσει οι «πράσινοι», μετρούν δύο ήττες στη League Phase, με την τελευταία να είναι αυτή στην Ολλανδία από τη Φέρενορντ με 2-1, στις 23/10. Έκτοτε, η ομάδα τρέχει ένα σερί επτά αγώνων χωρίς ήττα, με τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Αυτό είναι και το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς ήταν αήττητος σε επτά παιχνίδια από τις 29/9/1982 ως τις 20/03/1985, σύμφωνα με το soccerbase.gr.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει επτά διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της ιστορίας του (αήττητος σε επτά 29.09.1982 ως 20.03.1985). Αν δεν χάσει από τη Ρεάλ Μπέτις θα κάνει νέο ρεκόρ στην ιστορία του, με οκτώ, μέσα στην ίδια σεζόν μάλιστα. #Panathinaikos pic.twitter.com/Mhi3dfefm9 — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) March 12, 2026

Ο αντίστοιχος αριθμός αφορά και τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού στα συγκεκριμένα παιχνίδια βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας. Επίσης, ο Ισπανός έχει πλέον 15 νίκες και 7 ισοπαλίες σε 22 εντός έδρας αγώνες επιπέδου Europa League, δηλαδή είναι αήττητος!

Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη με τον Μπενίτεθ:

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1

Παναθηναϊκός-Πλζεν 0-0

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1

Παναθηναϊκός-Πλζεν 2-2

Πλζεν-Παναθηναϊκός 1-1 (3-4)

Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0