Ένας Panathinaikos βγαλμένος από τις πιο ένδοξες μέρες της ευρωπαϊκής ιστορίας του, νίκησε 1-0 της Μπέτις και απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League! Παρά την αποβολή του Ζαρουρί στο 59′ και το αριθμητικό πλεονέκτημα των φιλοξενούμενων, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ αμύνθηκαν εξαιρετικά και χτύπησαν στο 85′ με το κερδισμένο πέναλτι του Κάρολ Σβιντέρσκι. Το οποίο αξιοποίησε ο πολύ καλός Βιθέντε Ταμπόρδα και έδωσε τη νίκη στο Τριφύλλι.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο στη μεγαλύτερη διάρκεια του, οι «βερδιμπλάνκος» είχαν τις πιο επικίνδυνες στιγμές με τον Κούτσο Ερνάντεζ, αλλά οι «πράσινοι» είχαν ψυχικά αποθέματα και δεν λύγισαν. Ήταν η πιο μεστή εμφάνιση επί του Ράφα Μπενίτεθ, που δίνει συνέχεια στην πρόοδο της ομάδας τον τελευταίο μήνα.

Φυσικά, η ρεβάνς στην Ανδαλουσία σε μία εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη. Η Μπέτις είναι εξαιρετικά ποιοτική παρότι διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος. Εντούτοις, ο Παναθηναϊκός πείθει ότι έχει τη δυνατότητα να προκριθεί και να σπάσει την αρνητική προϊστορία κόντρα στις ισπανικές ομάδες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Το πρώτο καρδιοχτύπι στο ματς σημειώθηκε στο 8′, όταν ο Καλάμπρια έκανε απρόσεκτη πάσα στην περιοχή, ο Ρόκα πήρε τη μπάλα και σέντραρε στον αφύλακτο Κούτσο Ερνάντεζ που έπιασε την κεφαλιά και ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 15′, όταν ο Πελίστρι πέρασε δύο αντιπάλους έξω από την περιοχή και πάσαρε στον Κυριακόπουλο, που άδειασε τον Ρουμπιάλες και σουταρέ, αλλά δεν σημάδεψε σωστά.

Το ματς συνεχίστηκε με δυνατές μονομαχίες και με κάθε ομάδα να επιβάλλεται για ολιγόλεπτα διαστήματα. Μέχρι το 35′, όταν ο Άντονι από δεξιά πάσαρε στον Κούτσο που ξεμαρκαρίστηκε και πλάσαρε, με τον Λαφόν να τον σταματά ξανά. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Τεττέη δοκίμασε το πόδι του από μακριά αλλά αστόχησε.

Ο Κούτσο Ερνάντεζ συνέχισε να είναι η βασική απειλή για τον Λαφόν και στο 55′ βγήκε ξανά σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ. Η πλάστιγγα έγειρε υπέρ της Μπέτις στο 59′, όταν ο Μαρτσίνιακ απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ζαρουρί για μαρκάρισμα στον Εζαλζουλί.

Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε φάουλ από δεξιά στο 76′, η μπάλα από τις κόντρες στρώθηκε στη μικρή περιοχή, με τους Τεττέη και Πελίστρι να αιφνιδιάζονταικαι τον Πάου Λόπεζ να μπλοκάρει. Η ισορροπία άλλαξε ξανά στο 85′. Ο Καλάμπρια με μία εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη των αμυντικών της Μπέτις βρήκε τον Σβιντέρσκι, που με προβολή έστειλε τη μπάλα πάνω στον Πάου Λόπεζ. Αλλά αμέσως μετά ο Γιορέντε με τη σκάρα βρήκε τον Πολωνό στο καλάμι.

Ο Μαρτσίνιακ δεν υπέδειξε το πέναλτι, όμως το VAR τον κάλεσε για έλεγχο. Εκεί ο Πολωνός ρέφερι σφύριξε την παράβαση και απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη τον Ισπανό αμυντικό. Ο Ταμπόρδα πήρε την ευθύνη και με ωραίο χτύπημα στο 88′ άνοιξε το σκορ και οι οπαδοί στις εξέδρες ξεσηκώθηκαν!

Ο Κούτσο απείλησε για τελευταία φορά στις καθυστερήσεις με ένα γυριστό πλασέ που μπλόκαρε ο Λαφόν, ο Μαρτσίνιακ δεν κράτησε άλλο χρόνο και σφύριξε τη λήξη, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν μία μεγάλη νίκη και το προβάδισμα για την πρόκριση!

Ο MVP: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα! Επειδή χτύπησε εξαιρετικά το πέναλτι και σκόραρε και για τη συνολική εμφάνιση του! Κράτησε μπάλα, κέρδισε φάουλ και κοβόταν μόνο αντικανονικά!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο πολυδιαφημισμένος Άντονι δεν απείλησε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Κινητικός, δραστήριος, αλλά φλύαρος δεν βοήθησε τη Μπέτις.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο Πολωνός στράικερ με μία έξυπνη κίνηση στην πλάτη των αμυντικών απείλησε και κέρδισε το πέναλτι που έδωσε τη νίκη τον Παναθηναϊκό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο ελίτ Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ απέβαλλε με αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Ζαρουρί και έδωσε το πλεονέκτημα στη Μπέτις. Δεν υπέδειξε το πέναλτι στη σκαριά του Γιορέντε στον Σβιντέρσκι και χρειάστηκε να κληθεί από το VAR για να το σφυρίξει. Αλλά και να αποκαταστήσει την αριθμητική ισορροπία με την αποβολή του Ισπανού στόπερ.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Άγγλος Τζάρεντ Τζιλέ κάλεσε τον Μαρτσίνιακ για να υποδείξει το πέναλτι στη σκαριά του Γιορέντε στον Σβιντέρσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: Ταμπόρδα 88′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Πελίστρι (93′ Τζούρισιτς), Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Τσέριν (82′ Σιώπης), Ταμπόρδα (94′ Αντίνο), Ζαρουρί, Τεττέη (82′ Σβιντέρσκι).

ΜΠΕΤΙΣ (Μάνουελ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεζ, Ρουμπιάλ, Γιορέντε, Νατάν (46′ Γκόμεζ), Ροντρίγκεζ (69′ Φίρπο), Φορνάλς, Αλτιμίρα (78′ Ντεόσα), Ρόκα, Άντονι, Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε), Κούτσο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Μπέτις – Παναθηναϊκός, Πέμπτη 19/12 22:00