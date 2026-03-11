Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα

Εντυπωσιακός ήταν πρώτος τελικός του Challenge Cup γυναικών που έγινε στο Πέζαρο της Ιταλίας, με τον Παναθηναϊκό να χάνει στις λεπτομέρειες από την ισχυρή Βαλεφόλια με 3-2 σετ (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) στο τάι μπρέικ. Ένα αποτέλεσμα που δίνει μικρό προβάδισμα στις Ιταλίδες, όμως αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην Ελλάδα.

Οι πράσινες με τα δύο σετ που κατέκτησαν έχουν πολλές ελπίδες κατάκτησης του πρώτου τους ευρωπαϊκού τροπαίου σε μία εβδομάδα (18/3, 19.00) στο κατάμεστο «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα. O Παναθηναϊκός για να πανηγυρίσει τον τίτλο θα χρειαστεί καθαρή νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, ενώ σε περίπτωση νίκης θα χρειαστεί να κατακτήσει και το χρυσό σετ. Η Βαλεφόλια για να πανηγυρίσει χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή να κατακτήσει το χρυσό σετ σε περίπτωση ήττας στο τάι μπρέικ.

Το τριφύλλι κατάφερε να μείνει όρθιο όταν τα πράγματα δεν ήταν με το μέρος του, έμεινε ψύχραιμο στα κρίσιμα σημεία και έστειλε τον αγώνα στο πέμπτο σετ. Εκεί, μετά το 6-6 η Βαλεφόλια πήρε διαφορά με πρωταγωνίστρια την Αλβανίδα διαγώνια Ερμπλίρα Μπίτσι που πέτυχε 32 πόντους και έφτασε στη κατάκτησή του.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, όμως με την εμφάνισή του και τα δύο σετ που κατέκτησε έδειξε ότι οι πιθανότητες να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίού είναι μεγάλες.

Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός θα δει και την κατάσταση της Μικάγια Γουάιτ, η οποία στο 10-4 του τετάρτου σετ σε προσπάθεια για άμυνα μετά τη πτώση της ένιωσε ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα και πέρασε στον πάγκο, με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου να την αντικαθιστά.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και καμία να μην μπορεί να ξεφύγει, αν και η Βαλεφόλια περνούσε μπροστά και ο Παναθηναϊκός ισοφάριζε. Οι Πράσινες πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα με 11-10, όμως η συνέχεια ήταν αλλιώς. Οι Ιταλίδες έτρεξαν ένα επιμέρους 9-1 για το 19-12 και παρά την προσπάθεια του ελληνικού συλλόγου να επιστρέψει, το πρώτο σετ πήγε στις γηπεδούχες με το 25-20 κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά και προηγήθηκε άμεσα σε 10-5 πιέζοντας πολύ με το σερβίς του. Η Βαλεφόλια μπόρεσε να μειώσει σε 13-11, όμως ένα μικρό 3-0 έφερε τη διαφορά στο 16-11. Οι Πράσινοι διατηρούσαν τα ηνία με σχετική άνεση και βρέθηκαν στο 22-16, πριν οι Ιταλίδες πλησιάσουν με το 23-20. Οι δύο επόμενοι πόντοι όμως είχαν… ελληνικό χρώμα και το «τριφύλλι» έκανε το 1-1 με το 25-20.

Το τάι μπρέικ ξεκίνησε με τις ομάδες να ανταλλάσσουν πόντους, φτάνοντας στο 6-6. Η Βαλεφόλια, κάπου εκεί, έτρεξε ένα επιμέρους 8-2 για να κάνει το 14-8 και να φτάσει μια ανάσα από τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός σημείωσε τέσσερις σερί πόντους για το 14-12, όμως εν τέλει οι Ιταλίδες έγραψαν το 15-12 και πήραν το πρώτο παιχνίδι των τελικών του Challenge Cup. Η Βαλεφόλια εμφανίστηκε με το πόδι στο… γκάζι στο τρίτο σετ, κάνοντας το 9-3 σχετικά γρήγορα. Οι Ιταλίδες συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς και βρέθηκαν στο 16-6, ενώ λίγο αργότερα έκαναν στο 22-10. Το σετ είχε πάρει τον δρόμο του και με το 25-12 οι γηπεδούχες πήραν ξανά τα ηνία για το 2-1.Στο τέταρτο σετ, η Βαλεφόλια άρχισε καλά και προηγήθηκε με 10-4, όμως ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να ισορροπήσει και να περάσει μπροστά με 15-14. Οι Ιταλίδες απάντησαν για το δικό τους 17-15, για να απαντήσει η ελληνική ομάδα με το 21-21. Κάπου εκεί το «τριφύλλι» έτρεξε ένα επιμέρους 4-1 και με το 25-22 ισοφάρισε σε 2-2.

Τα σετ: 25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12