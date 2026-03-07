Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 90-70: Oι Πράσινες πήραν το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 90-70 στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι Πράσινες έκαναν το 3-0 στη σειρά και πλέον, χρειάζονται ακόμη μία νίκη για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Με το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην έναρξη του ματς με σερί πόντους της Χριστινάκη για το 4-0. Ωστόσο, γρήγορα ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, μείωσε σε 4-2 με την Πρινς και στη συνέχεια πέρασε μπροστά, ενώ δεν έχασε το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο.

Η Σπανού και η Πρινς πρόσφεραν λύσεις στην επίθεση και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 22-8 υπέρ των Πράσινων.

Στην δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και κυνήγησε το Τριφύλλι στο σκορ. Η παρουσία της Νικολοπούλου βοήθησε τις Ερυθρόλευκες στη δημιουργία και χάρη σε πόντους της Χριστινάκη και της Τζόνσον ο Ολυμπιακός μείωσε προσωρινά σε 31-21.

Η Γιακούμπτσοβα με τρίποντο «έγραψε» το 37-30, με αποτέλεσμα η Ερντέμ να καλέσει τάιμ άουτ και στη συνέχεια, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 41-32 υπέρ του Παναθηναϊκού από buzzer beater της Μπράουν στην εκπνοή της περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος

Οι Πράσινες κράτησαν το «μαξιλαράκι ασφαλείας τους» στο προβάδισμα και στην εκκίνηση του τρίτου δεκαλέπτου, αφού προηγήθηκαν με 52-37 χάρη σε τρίποντο της Γαλανόπουλος.

Κατόπιν υπήρξαν διαμαρτυρίες από τον Ολυμπιακό για μία φάση ανάμεσα στη Σπυριδοπούλου και τη Φίτζεραλντ, που άφησε νοκ άουτ την Ελληνίδα διεθνή, ενώ αργότερα οι δύο παίκτριες χρεώθηκαν με αντιαθλητικό.

Στη συνέχεια, η Χριστινάκη κατέβασε τη διαφορά στους 6, αφού σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 57-51. Όμως, οι Πράσινες πάτησαν γκάζι ξανά και το τρίτο δεκάλεπτο, ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι 64-51 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στην τέταρτη περίοδο, οι Πράσινες βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται με το τελικό 90-70.