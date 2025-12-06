Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66: Με εξαιρετική εμφάνιση από τη Χριστινάκη

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πανσερραϊκό με 78-66 για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών του πρωταθλήματος. Η Ελεάννα Χριστινάκη έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από τον Πανσερραϊκό ξεχώρισε η Μπέκι με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ο Θρύλος στρέφει, πλέον, την προσοχή του στην Ευρώπη, αφού την Πέμπτη (11/12) στις 19:00, αντιμετωπίζει την Ράμπλα στο ΣΕΦ, ως τυπικά φιλοξενούμενος, για το πρώτο ματς της φάσης των «32» του EuroCup.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 26-19, με μία εύστοχη βολή της Σπυριδοπούλου (0:41) και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 26-22. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκάλεπτου, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν σε… απόσταση ενός καλαθιού (26-24), αλλά οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν «στροφές» και αντέδρασαν, φτάνοντας στο 41-28, με λέι απ της Ράμπερ (3:38). Στο 0:40, η Ντάλα «έγραψε» το 45-32, με τον Πανσερραϊκό να μειώνει, για το 45-34 του ημιχρόνου.

Οι ερυθρόλευκες δεν «μπήκαν» καλά στην τρίτη περίοδο, με την ομάδα των Σερρών να πλησιάζει σε 52-49 και 54-51. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 61-55 υπέρ του Ολυμπιακού, χάρη σε μία εύστοχη βολή της Γούλφολκ (0:02). Στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενες μείωσαν ξανά στους τρεις πόντους (61-58), αλλά με καλάθια από τα 6,75μ., των Χριστινάκη (8:55) και Σπυριδοπούλου (8:17), οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στο +9 (67-58).

Το τελικό 78-66 διαμόρφωσε η Κριβάσεβιτς, 0:30 για το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 45-34, 61-55, 78-66

Ολυμπιακός (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6(1), Γιακούκμποβα 9(1), Γουόλφολκ 13(2), Κριβάσεβιτς 14, Δίελα 3(1), Μπενέκη, Χριστινάκη 23(2), Κολλάτου, Ράμπερ 6, Ντάλα 4.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(2), Αλεξιά, Δούρβα 13(4), Μπαξεβάνου 2, Τσινασλανίδου, Πιπλς 6, Κουβόρντε, Μουρ 12(1), Παπαγιαννάκη, Ρόνσιεκ 11(1), Γιαπιτζόγλου 7.

Δηλώσεις:

Φρόσω Δρακάκη: «Για άλλη μία φορά, αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Σίγουρα, παίζαμε με μία πολύ καλή ομάδα, όμως η εμφάνισή μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Δεν είναι ότι δεχθήκαμε τόσους πόντους, είναι πως τους δεχθήκαμε. Θα πρέπει να παλεύουμε περισσότερο σε κάθε φάση. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».