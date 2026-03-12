Τα χρήματα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από το Europa League και αυτά που διεκδικεί

Ο Παναθηναϊκός στον προηγούμενο γύρο του Europa League απέκλεισε τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι και πλέον στη φάση των «16» πρόκειται να αντιμετωπίσει την Μπέτις.

Μαζί με την πρόκριση οι «πράσινοι» γέμισαν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μετά την ολοκλήρωση της League Phase ο Παναθηναϊκός είχε βάλει στο σακούλι του 10.404.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα δεν δίνουν χρήματα στα νοκ-άουτ, μονάχα οι προκρίσεις.

Έτσι, με την πρόκριση στους 16 ο Παναθηναϊκός πήρε επιπλέον 1.750.000 ευρώ. Έτσι το συνολικό ποσό αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 12.154.000 ευρώ. Παράλληλα, προκύπτουν έσοδα και από άλλους τομείς, όπως τα εισιτήρια κλπ.

Το άνωθεν ποσό «σπάει» στο πριμ εισόδου του στη League Stage (4.310.000), σε αυτό για τις τρεις νίκες που έκανε στον όμιλο (από 450.000 ευρώ), στις ισάριθμες ισοπαλίες του (από 150.000 ευρώ), για την πορεία του στα προκριματικά (350.000), στο πριμ πρόκρισης στα Play Off (300.000), στο bonus κατάταξης (20Χ75.000), στην πρόκριση στους «16» (1.750.000) και στο Value Pillar που ανέρχεται για εκείνον σε 2.270.000.

Τα χρήματα που προσδοκά ο Παναθηναϊκός από την πορεία του στο Europa League:

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ

Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.000.000 ευρώ