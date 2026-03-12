Αθλητικές μεταδόσεις (12/3): Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα ματς στη Euroleague

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (12/3) ξεχωρίζουν οι αγώνες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κόντρα σε Μπέτις, Τσέλιε για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League και οι αναμετρήσεις των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού με Μονακό και Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

13:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Mondo Classic 2026

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Ρόμα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις

21:00 Novasports 3HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

22:00 Novasports 5HD Παρί – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκενκ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Τένις

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League