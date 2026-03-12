Αθλητικές μεταδόσεις (12/3): Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα ματς στη Euroleague
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα ματς στη Euroleague
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (12/3) ξεχωρίζουν οι αγώνες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κόντρα σε Μπέτις, Τσέλιε για τη φάση των «16» σε Europa και Conference League και οι αναμετρήσεις των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού με Μονακό και Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
13:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Mondo Classic 2026
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Ρόμα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
20:00 Novasports 4HD Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις
21:00 Novasports 3HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Euroleague
21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Euroleague
22:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
22:00 Novasports 5HD Παρί – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκενκ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Τένις
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League
