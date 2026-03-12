Ιερεθουέλο: «Η διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλή»

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, σε ένα ματς που οι πράσινοι είχαν παράπονα από τη Euroleague.

Ωστόσο, η ίδια η διοργανώτρια αρχή σε επίσημη θέση της ξεκαθάρισε ότι η διαιτησία στο ντέρμπι αιωνίων στο Φάληρο ήταν πάρα πολύ καλή.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής διαιτησίας της Euroleague και πρώην ρέφερι, Ντάνι Ιερεθουέλο, αλλά και ο νέος διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, Τσους Μπουένο, που βρέθηκε και στο γήπεδο τόνισαν ότι οι τρεις διαιτητές του ματς είχαν πολύ καλή απόδοση.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην Euroleague για τη διαιτησία στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός:

«Ο επικεφαλής διαιτησίας της EuroLeague, Ντάνι Ιερεθουέλο, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης με τους διαιτητές ότι η διαιτησία στο ελληνικό ντέρμπι ήταν πολύ καλή.

Πρόσθεσε ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, Τσους Μπουένο, συμμερίζεται την ίδια άποψη, καθώς ήταν επίσης παρών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και παρακολούθησε τον αγώνα από κοντά!»