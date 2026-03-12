Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά από τα πολλαπλά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που εμφανίστηκαν στη Μονακό, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Μόντε Κάρλο και να ψάξει να βρει τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του καριέρα. Παρόλα αυτά δεν είναι ο πρώτος προπονητής της φετινής Euroleague που αποχωρεί από την ομάδα του, για οποιονδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με απόλυση είτε με παραίτηση.

Σφαιρόπουλος ο… πρώτος της Euroleague

Ο πρώτος της χρονιάς 2025-26 ήταν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος μετά από μία πολύ κακή αρχή με τον Ερυθρό Αστέρα, ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου πως αποχώρησε από την ομάδα του Βελιγραδίου, αφήνοντας να εννοηθεί πως η απόφαση ήταν κοινή. Για την ιστορία, μόλις δέκα ημέρες κράτησε στον πάγκο των Σέρβων, από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν αυτός που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έχοντας φτάσει τον Ερυθρό Αστέρα στην 7η θέση της βαθμολογίας με 17 νίκες και 13 ήττες.

Τον Νοέμβριο, οι ομάδες είχαν πάρει τα πρώτα δείγματα της χρονιάς και τέσσερις από αυτές προχώρησαν με διαφορετικό προπονητή από αυτόν που είχαν ορίσει στο ξεκίνημα. H Μπαρτσελόνα ήταν η πρώτη που έκανε το βήμα, για το μήνα Νοέμβρη τουλάχιστον, απολύοντας τον Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος μέχρι τις εννέα του μηνός είχε ρεκόρ 5-4 στη Euroleague, όμως 2-4 στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έτσι οι Μπλαουγκράνα έφεραν στο τιμόνι της ομάδα ένα γνώριμο πρόσωπο, τον Τσάβι Πασκουάλ. Ο Ισπανός μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει τους Καταλανούς στο ίδιο ρεκόρ με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς (17-13) και κατατάσσεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Έπειτα, ο σπουδαίος Ετόρε Μεσίνα αποχώρησε από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο στις 24/11, αφήνοντας την θέση του στον Τζουζέπε Ποέτα. Ο 66χρονος μετά από τέσσερις κατακτήσεις της Euroleague και έχοντας αναδειχθεί δύο φορές προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση, αποφάσισε να αφήσει τα καθήκοντά του ως προπονητής, όμως ανέλαβε διαφορετικό ρόλο στην ομάδα του Μιλάνο. Σήμερα η Αρμάνι βρίσκεται στην 12η θέση με ρεκόρ 15-15 και τα πλέι-οφ μοιάζουν ρεαλιστικός στόχος.

Τρεις μέρες αργότερα, η Εφές ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τη σεζόν χωρίς τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με τον Σέρβο να χάνει με 36 πόντους από τη Μονακό στο τελευταίο του παιχνίδι. Κάπως έτσι οι Τούρκοι προσέφεραν συμβόλαιο στον Πάμπλο Λάσο και παρά τις πολλές απουσίες, ο Ισπανός έχει καταφέρει να κάνει την ομάδα πιο ανταγωνιστική στη Euroleague, όμως παραμένει στην προτελευταία θέση της διοργάνωσης με 9-21.

Η πιο σοκαριστική αλλαγή προπονητή πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοέμβρη/αρχές Δεκέμβρη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δηλώνει την παραίτηση του και παρά την παράκληση του συλλόγου και του κόσμου της Παρτιζάν, ο Σέρβος αποχώρησε οριστικά στις 2 Δεκέμβρη, με την ομάδα του Βελιγραδίου να φέρνει στην θέση του τον Χοάν Πεναρόγια. Ο Ισπανός δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα, με την Παρτιζάν να βρίσκεται στην 17η θέση με εννέα νίκες και είκοσι ήττες.

Στις 20 Δεκέμβρη, η Μπάγερν Μονάχου μετά από 8 σερί ήττες στην Euroleague, αποφάσισε μαζί με τον τότε προπονητή της, Γκόρντον Χέρμπερτ να χωρίσουν οι δρόμοι τους, φέρνοντας στο Μόναχο τον έμπειρο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο Σέρβος κατάφερε να κάνει το 5-12 που άφησε ο Γερμανός τεχνικός, 13-17 και πλέον όντας στην 15η θέση και τρία παιχνίδια μακριά από τον 10ο Παναθηναϊκό, ελπίζει στην πρόκριση στα πλέι-ιν.

Τέλος, ο Βασίλης Σπανούλης, σχεδόν τρεις μήνες μετά από τον Χέρμπερτ, παραιτήθηκε από τη Μονακό, αφήνοντάς την στην ένατη θέση με ρεκόρ 16-14, ενώ στα μέσα της σεζόν βρέθηκε μέχρι και δεύτερη στη βαθμολογία. Ο Έλληνας τεχνικός, έναν χρόνο μετά την πρόσληψή του από τους Μονεγάσκους, βλέποντας τον σύλλογο να περνάει μεγάλη κρίση, κυρίως οικονομική αλλά και στα αποδυτήρια, άφησε πίσω του τη Γαλλία και το Μονακό.

Έτσι λοιπόν με τον Σπανούλη, επτά αλλαγές προπονητών έχουν πραγματοποιηθεί φέτος, ενώ οι πιθανότητες να υπάρξει κι άλλη είναι δύσκολη. Με μόλις οκτώ αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου, η λογική λέει πως όποια ομάδα θελήσει να αλλάξει την τεχνική ηγεσία της θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι. Για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλος αριθμός είναι το επτά, πέρσι μόλις τέσσερις ομάδες δεν τελείωσαν την σεζόν με τον ίδιο προπονητή που την ξεκίνησαν. Η Αναντολού Εφές (Μιγιάτοβιτς -> Μπάνκι), η Άλμπα Βερολίνου (Γκονζάλες -> Κάγες), η Βίρτους Μπολόνια (Μπάνκι -> Ιβάνοβιτς) και φυσικά η Μονακό (Ομπράντοβιτς -> Σπανούλης).