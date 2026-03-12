sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 08:17
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12 Μαρτίου 2026, 08:47

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Spotlight

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά από τα πολλαπλά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που εμφανίστηκαν στη Μονακό, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Μόντε Κάρλο και να ψάξει να βρει τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του καριέρα. Παρόλα αυτά δεν είναι ο πρώτος προπονητής της φετινής Euroleague που αποχωρεί από την ομάδα του, για οποιονδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με απόλυση είτε με παραίτηση.

Σφαιρόπουλος ο… πρώτος της Euroleague

Ο πρώτος της χρονιάς 2025-26 ήταν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, ο οποίος μετά από μία πολύ κακή αρχή με τον Ερυθρό Αστέρα, ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου πως αποχώρησε από την ομάδα του Βελιγραδίου, αφήνοντας να εννοηθεί πως η απόφαση ήταν κοινή. Για την ιστορία, μόλις δέκα ημέρες κράτησε στον πάγκο των Σέρβων, από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν αυτός που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έχοντας φτάσει τον Ερυθρό Αστέρα στην 7η θέση της βαθμολογίας με 17 νίκες και 13 ήττες.

Τον Νοέμβριο, οι ομάδες είχαν πάρει τα πρώτα δείγματα της χρονιάς και τέσσερις από αυτές προχώρησαν με διαφορετικό προπονητή από αυτόν που είχαν ορίσει στο ξεκίνημα. H Μπαρτσελόνα ήταν η πρώτη που έκανε το βήμα, για το μήνα Νοέμβρη τουλάχιστον, απολύοντας τον Χοάν Πεναρόγια, ο οποίος μέχρι τις εννέα του μηνός είχε ρεκόρ 5-4 στη Euroleague, όμως 2-4 στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έτσι οι Μπλαουγκράνα έφεραν στο τιμόνι της ομάδα ένα γνώριμο πρόσωπο, τον Τσάβι Πασκουάλ. Ο Ισπανός μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει τους Καταλανούς στο ίδιο ρεκόρ με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς (17-13) και κατατάσσεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Έπειτα, ο σπουδαίος Ετόρε Μεσίνα αποχώρησε από τον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο στις 24/11, αφήνοντας την θέση του στον Τζουζέπε Ποέτα. Ο 66χρονος μετά από τέσσερις κατακτήσεις της Euroleague και έχοντας αναδειχθεί δύο φορές προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση, αποφάσισε να αφήσει τα καθήκοντά του ως προπονητής, όμως ανέλαβε διαφορετικό ρόλο στην ομάδα του Μιλάνο. Σήμερα η Αρμάνι βρίσκεται στην 12η θέση με ρεκόρ 15-15 και τα πλέι-οφ μοιάζουν ρεαλιστικός στόχος.

Τρεις μέρες αργότερα, η Εφές ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τη σεζόν χωρίς τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με τον Σέρβο να χάνει με 36 πόντους από τη Μονακό στο τελευταίο του παιχνίδι. Κάπως έτσι οι Τούρκοι προσέφεραν συμβόλαιο στον Πάμπλο Λάσο και παρά τις πολλές απουσίες, ο Ισπανός έχει καταφέρει να κάνει την ομάδα πιο ανταγωνιστική στη Euroleague, όμως παραμένει στην προτελευταία θέση της διοργάνωσης με 9-21.

Η πιο σοκαριστική αλλαγή προπονητή πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοέμβρη/αρχές Δεκέμβρη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δηλώνει την παραίτηση του και παρά την παράκληση του συλλόγου και του κόσμου της Παρτιζάν, ο Σέρβος αποχώρησε οριστικά στις 2 Δεκέμβρη, με την ομάδα του Βελιγραδίου να φέρνει στην θέση του τον Χοάν Πεναρόγια. Ο Ισπανός δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα, με την Παρτιζάν να βρίσκεται στην 17η θέση με εννέα νίκες και είκοσι ήττες.

Στις 20 Δεκέμβρη, η Μπάγερν Μονάχου μετά από 8 σερί ήττες στην Euroleague, αποφάσισε μαζί με τον τότε προπονητή της, Γκόρντον Χέρμπερτ να χωρίσουν οι δρόμοι τους, φέρνοντας στο Μόναχο τον έμπειρο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο Σέρβος κατάφερε να κάνει το 5-12 που άφησε ο Γερμανός τεχνικός, 13-17 και πλέον όντας στην 15η θέση και τρία παιχνίδια μακριά από τον 10ο Παναθηναϊκό, ελπίζει στην πρόκριση στα πλέι-ιν.

Τέλος, ο Βασίλης Σπανούλης, σχεδόν τρεις μήνες μετά από τον Χέρμπερτ, παραιτήθηκε από τη Μονακό, αφήνοντάς την στην ένατη θέση με ρεκόρ 16-14, ενώ στα μέσα της σεζόν βρέθηκε μέχρι και δεύτερη στη βαθμολογία. Ο Έλληνας τεχνικός, έναν χρόνο μετά την πρόσληψή του από τους Μονεγάσκους, βλέποντας τον σύλλογο να περνάει μεγάλη κρίση, κυρίως οικονομική αλλά και στα αποδυτήρια, άφησε πίσω του τη Γαλλία και το Μονακό.

Έτσι λοιπόν με τον Σπανούλη, επτά αλλαγές προπονητών έχουν πραγματοποιηθεί φέτος, ενώ οι πιθανότητες να υπάρξει κι άλλη είναι δύσκολη. Με μόλις οκτώ αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου, η λογική λέει πως όποια ομάδα θελήσει να αλλάξει την τεχνική ηγεσία της θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι. Για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλος αριθμός είναι το επτά, πέρσι μόλις τέσσερις ομάδες δεν τελείωσαν την σεζόν με τον ίδιο προπονητή που την ξεκίνησαν. Η Αναντολού Εφές (Μιγιάτοβιτς -> Μπάνκι), η Άλμπα Βερολίνου (Γκονζάλες -> Κάγες), η Βίρτους Μπολόνια (Μπάνκι -> Ιβάνοβιτς) και φυσικά η Μονακό (Ομπράντοβιτς -> Σπανούλης).

Economy
Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Κόσμος
Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Euroleague 12.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Κόσμος 12.03.26 Upd: 08:46

Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
