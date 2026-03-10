sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι (pic)
Μπάσκετ 10 Μαρτίου 2026, 23:58

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά το διπλό του Ολυμπιακού στη Γαλλία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Παρίσι για να παίξει ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις του στην 34η αγωνιστική επειδή το γήπεδο της Παρί δεν θα ήταν διαθέσιμο στην αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί η αναμέτρηση.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν εντυπωσιακοί, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι και κατάφερε να φύγουν με ένα πολύ σημαντικό διπλό, παραμένοντας στην… περιοχή πάντως αφού στις 12/3 θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής.

Έτσι οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 20-10 και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση και εδραιώνει την παρουσία του στα υψηλά στρώματα με στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Οι Γάλλοι από την πλευρά τους έπεσαν στο 11-19 όντας 16οι.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 11/3 στις 21:45
Μονακό – Ολυμπιακός 12/3 στις 20:00
Dubai BC – Μπασκόνια 12/3 στις 21:00
Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 12/3 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 12/3 στις 21:45
Παρί – Βιλερμπάν 12/3 στις 22:00
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 12/3 στις 22:00
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 13/3 στις 21:00
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Headlines:
Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Lufthansa: Απεργία προκήρυξαν οι πιλότοι – Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις
Συνδικάτο Cockpit 11.03.26

Aναστάτωση στις πτήσεις λόγω απεργίας των πιλότων της Lufthansa

Οι πιλότοι της Lufthansa κατεβαίνουν σε απεργία αύριο και μεθαύριο, εξαιτίας της οποίας αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, που δεν θα επηρεάσουν ωστόσο τις πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 11.03.26

«Σήμερα είναι το Ιράν, αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος»

Το Ιράν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έπειτα από ένδεκα μέρες «αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)
Champions League 10.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)

Οι Ισπανοί διέλυσαν τους Λονδρέζους, πραγματοποιώντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Δύο τεράστια λάθη από τον γκολκίπερ της Τότεναμ, Κίνσκι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 17'

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)

Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ ενώ είχε και δοκάρι

Βάιος Μπαλάφας
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!
Champions League 10.03.26

Η Μπάγερν ισοπέδωσε το Μπέργκαμο (1-6, vid)!!!

Χωρίς έλεος οι Βαυαροί συνέτριψαν με εξάρα την Αταλάντα στην Ιταλία και έκλεισαν με απίστευτο τροπο τη θέση τους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

Γιώργος Μαζιάς
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο