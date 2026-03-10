Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι (pic)

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Παρίσι για να παίξει ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις του στην 34η αγωνιστική επειδή το γήπεδο της Παρί δεν θα ήταν διαθέσιμο στην αρχική ημερομηνία που είχε οριστεί η αναμέτρηση.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν εντυπωσιακοί, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι και κατάφερε να φύγουν με ένα πολύ σημαντικό διπλό, παραμένοντας στην… περιοχή πάντως αφού στις 12/3 θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής.

Έτσι οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 20-10 και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση και εδραιώνει την παρουσία του στα υψηλά στρώματα με στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Οι Γάλλοι από την πλευρά τους έπεσαν στο 11-19 όντας 16οι.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 11/3 στις 21:45

Μονακό – Ολυμπιακός 12/3 στις 20:00

Dubai BC – Μπασκόνια 12/3 στις 21:00

Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 12/3 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 12/3 στις 21:45

Παρί – Βιλερμπάν 12/3 στις 22:00

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 12/3 στις 22:00

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 13/3 στις 21:00

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Η βαθμολογία: