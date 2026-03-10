Παρί – Ολυμπιακός 87-104: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με «πάρτι» στο Παρίσι

Η Παρί υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague ερχόμενη από σερί τριών νικών στη διοργάνωση, επικρατώντας του Παναθηναϊκού, της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έβαλε τέλος στο σερί.

Με τους καυτούς Ντόρσεϊ και Πίτερς η ομάδα του μεγάλου λιμανιού πέτυχε την 2οη φετινή της νίκη, επικρατώντας με 104-87 και πλέον είναι έτοιμη για τη μάχη με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο την Πέμπτη (12/3).

Ο Έλληνας τεχνικός χρησιμοποίησε τους 11 από τους 12 διαθέσιμους παίκτες, με τον Μόντε Μόρις να μην αγωνίζεται δευτερόλεπτο στο Παρίσι, παρότι συμπεριλήφθη στην δωδεκάδα. Δεν χρειάστηκε βέβαια να διακινδυνέψει την κατάσταση του Αμερικανού, με τους Τζόσεφ και Νιλικίνα να είναι θετικοί για ακόμη ένα παιχνίδι.

Έτσι ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί πλέον με τη Βαλένθια στο 20-10 για τη δεύτερη θέση, ενώ η ασταμάτητη Φενέρ του Σάρας με το αδιανόητο σερί που τρέχει, έχει αποκτήσει αέρα τριών αγώνων (22-7). Η Παρί έπεσε στο 11-19 και παραμένει στην 16η θέση της βαθμολογίας.

Οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν καλύτερα από ποτέ στο Παρίσι, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Άλεκ Πίτερς να πετάνε φωτιές πίσω από τα 6,75, τελειώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Ο Αμερικανός φόργουορντ μάλιστα τελείωσε την περίοδο με 4/4 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός συνολικά είχε 8/10. Κάπως έτσι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήγε στο δεύτερο δεκάλεπτο με προβάδισμα 11 πόντων (22-33).

Εκεί όμως η Παρί ξεκίνησε την αντεπίθεσή της, με τον Τζάστιν Ρόμπινσον μείωσε γρήγορα σε 30-35, όμως οι Πειραιώτες με τους Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ έκαναν την διαφορά ξανά διψήφια (36-46). Ο Ταμπελίνι εμφάνισε από τον πάγκο του τον κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης, Ναντίρ Ιφί και με 8 γρήγορους πόντους έκανε το 48-56. Τα τρίποντα όμως δεν σταμάτησαν από πλευράς Ολυμπιακού, τελειώνοντας το ημίχρονο με 68.4% (13/19), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του στη διοργάνωση. Ούτε η Παρί πήγαινε πίσω. Και εκείνη φωτιά με 8/19 και ποσοστό 42,1%. Εξ ου και το σκορ ημιχρόνου θυμίζει… τελικό σκορ (55-63). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σταμάτησε στους 15 πόντους, αλλά μοίρασε και 4 ασίστ όντας δίκαια ο καλύτερος παίκτης των πρώτων είκοσι λεπτών.

Στην τρίτη περίοδο Ντόρσεϊ και Πίτερς συνέχισαν το ρεσιτάλ τους, φτάνοντας συνολικά τους 38 πόντους (20+18) και οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, προσπαθώντας να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη το συντομότερο δυνατό. Τζόσεφ και Μιλουτίνοφ πρόσθεσαν από 8 και έτσι ο Ολυμπιακός πήγε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 16 πόντων (71-87). Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο η Παρί δεν μπόρεσε να κάνει κάποια ανατροπή, οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν λίγο και με τον χρόνο και εν τέλει έφτασαν και στους 100 πόντους. Στους 104 για την ακρίβεια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 15 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ασίστ), Καβαλιέρ 4 (4 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 18 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ασίστ), Ερέρα 6 (1/5 τρίποντα), Ρόντεν 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Στίβενς 6 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Ντοκοσί 4 (7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Φάιγ 2, Μόργκαν 3 (1), Ουατάρα 2, Χόμες 11 (3/8 τρίποντα, 2/2 βολές), Γουίλις 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 5 (1), Παπανικολάου (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 24 (4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πίτερς 18 (4/7 τρίποντα, 6/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 9 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Τζόσεφ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Χολ 10 (3/3 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3 (1), Τζόουνς 2 (5 ριμπάουντ), Φουρνιέ 17 (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές)