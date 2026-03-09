Τα εξαιρετικά νούμερα του Άλεκ Πίτερς – Τι κάνει ο φόργουορντ του Ολυμπιακού στην GBL (vid)
Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στην Stoiximan GBL και δείχνει πανέτοιμος όποτε τον χρειαστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Οι εντυπωσιακοί μέσοι όροι
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στη Stoiximan GBL μετά την άνετη 100άρα επί του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ και μετράει κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι 97.9 πόντους και 27.3 ασίστ. Οι ερυθρόλευκοι επιθετικά έχουν μια τρομερή πολυφωνία στη Stoiximan GBL, όμως αυτός που ξεχωρίζει μέσα στο 2026 δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς.
Ο Αμερικανός ο οποίος έρχεται πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ στη Euroleague και δεν έχει τον χρόνο που θέλει και αξίζει λόγω της παρουσίας του καλύτερου πάουερ φόργουορντ της Ευρώπης στο ρόστερ του Ολυμπιακού, στα τελευταία παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει πάρει… φωτιά και τα στατιστικά του είναι απίθανα.
Τι έκανε ο Πίτερς με τον ΠΑΟΚ
Στην αναμέτρηση του Σαββάτου λοιπόν στο ΣΕΦ ο 30χρονος αναδείχθηκε MVP, σημειώνοντας 26 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά (7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές). Η εμφάνιση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, αντιθέτως είναι ακόμη μια απόδειξη πως ο Πίτερς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει το παρών.
Στις τελευταίες επτά αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος (Καρδίτσα εκτός, Μαρούσι εντός, Κολοσσό εκτός, Περιστέρι εντός, Προμηθέα εντός, Ηρακλή εκτός, ΠΑΟΚ εντός), ο Πίτερς μετράει 22.6 πόντους σε 23.6 λεπτά συμμετοχής, σχεδόν έναν πόντο ανά λεπτό. Την ίδια στιγμή σουτάρει με 93.5% στις βολές (29/31), 75% στο δίποντο (27/36) και 59.5% πίσω από τα 6,75 (25/42).
Αγώνες λοιπόν οι οποίοι σε πολλών τα μάτια μοιάζουν με αγγαρείες, ο Άλεκ Πίτερς εκμεταλλεύεται τον χρόνο συμμετοχής του και αποδεικνύει πόσο πραγματικά βαθύ είναι το ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Βέβαια σε δύο παιχνίδια Euroleague που έλειψε ο Σάσα Βεζένκοφ από την δωδεκάδα λόγω τραυματισμού, ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να ήταν όσο αποτελεσματικός όσο θα ήθελε και να σκοράρει όσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως είχε πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.
