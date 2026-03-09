sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Τα εξαιρετικά νούμερα του Άλεκ Πίτερς – Τι κάνει ο φόργουορντ του Ολυμπιακού στην GBL (vid)
Μπάσκετ 09 Μαρτίου 2026, 09:06

Τα εξαιρετικά νούμερα του Άλεκ Πίτερς – Τι κάνει ο φόργουορντ του Ολυμπιακού στην GBL (vid)

Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στην Stoiximan GBL και δείχνει πανέτοιμος όποτε τον χρειαστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Οι εντυπωσιακοί μέσοι όροι

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στη Stoiximan GBL μετά την άνετη 100άρα επί του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ και μετράει κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι 97.9 πόντους και 27.3 ασίστ. Οι ερυθρόλευκοι επιθετικά έχουν μια τρομερή πολυφωνία στη Stoiximan GBL, όμως αυτός που ξεχωρίζει μέσα στο 2026 δεν είναι άλλος από τον Άλεκ Πίτερς.

Ο Αμερικανός ο οποίος έρχεται πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ στη Euroleague και δεν έχει τον χρόνο που θέλει και αξίζει λόγω της παρουσίας του καλύτερου πάουερ φόργουορντ της Ευρώπης στο ρόστερ του Ολυμπιακού, στα τελευταία παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει πάρει… φωτιά και τα στατιστικά του είναι απίθανα.

Τι έκανε ο Πίτερς με τον ΠΑΟΚ

Στην αναμέτρηση του Σαββάτου λοιπόν στο ΣΕΦ ο 30χρονος αναδείχθηκε MVP, σημειώνοντας 26 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά (7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές). Η εμφάνιση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, αντιθέτως είναι ακόμη μια απόδειξη πως ο Πίτερς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει το παρών.

Στις τελευταίες επτά αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος (Καρδίτσα εκτός, Μαρούσι εντός, Κολοσσό εκτός, Περιστέρι εντός, Προμηθέα εντός, Ηρακλή εκτός, ΠΑΟΚ εντός), ο Πίτερς μετράει 22.6 πόντους σε 23.6 λεπτά συμμετοχής, σχεδόν έναν πόντο ανά λεπτό. Την ίδια στιγμή σουτάρει με 93.5% στις βολές (29/31), 75% στο δίποντο (27/36) και 59.5% πίσω από τα 6,75 (25/42).

Αγώνες λοιπόν οι οποίοι σε πολλών τα μάτια μοιάζουν με αγγαρείες, ο Άλεκ Πίτερς εκμεταλλεύεται τον χρόνο συμμετοχής του και αποδεικνύει πόσο πραγματικά βαθύ είναι το ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Βέβαια σε δύο παιχνίδια Euroleague που έλειψε ο Σάσα Βεζένκοφ από την δωδεκάδα λόγω τραυματισμού, ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να ήταν όσο αποτελεσματικός όσο θα ήθελε και να σκοράρει όσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως είχε πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
