Η διευκρινιστική δήλωση του Πίτερς: «Η χρήση αυτοκόλλητων δεν αρέσει στους παίκτες»
Ο Άλεκ Πίτερς προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση για το παρκέ του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Άλεκ Πίτερς σχολίασε το αυτοκόλλητο του παρκέ στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού τονίζοντας το ζήτημα της υγείας των παικτών στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ΕΟΚ με ανακοίνωση πήρε θέση για το θέμα, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αναφέρει πως δεν ήθελε να θίξει κανέναν και πως οι άνθρωποι της διοργάνωσης έκαναν το καλύτερο δυνατό.
Η διευκρίνιση του Πίτερς
«Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση από την πραγματική. Με την χθεσινή μου δήλωση δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητο, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις.
Η χρήση αυτοκόλλητων γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι κάτι που δεν αρέσει στους παίκτες. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι εδώ έκαναν το καλύτερο για να φέρουν τις συνθήκες στο επίπεδο που ζητάμε».
