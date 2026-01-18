Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία κατοστάρα, την 8η στην εφετινή Stoiximan GBL, επικράτησε επί του Αμαρουσίου με 104-89 και συνέχισε με το απόλυτο 14/14, όντας μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους , με τους Τζόουνς και Άλεκ Πίτερς να σταματούν στους 15.

Ο Αμερικανός φόργουορντ με τα 3/9 τρίποντα που έβαλε απέναντι στο Μαρούσι έφτασε τα 175 στο ελληνικό πρωτάθλημα και ξεπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς στην κορυφή των ξένων με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Κάπως έτσι, ο Πίτερς, που μετράει 108 συμμετοχές με τους Πειραιώτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκθρόνισε τον Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος είχε βάλει 174 τρίποντα στη θητεία του με τον Ολυμπιακό, δηλαδή σε 131 ματς που έπαιξε από το 2007 έως το 2011.

Ο Πίτερς την προηγούμενη αγωνιστική έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη, καθώς είχε 35 πόντους με 9/9 βολές, 4/5 δίποντα και 6/8 τρίποντα, στη νίκη του Ολυμπιακού με 120-80 απέναντι στην Καρδίτσα.

Η λίστα με τους ξένους στην ιστορία του Ολυμπιακού με τα περισσότερα τρίποντα και ο ρέκορντμαν Πίτερς

1.Άλεκ Πίτερς – 175 τρίποντα

2.Μίλος Τεόντοσιτς – 174 τρίποντα

3.Ματ Λοτζέσκι – 160 τρίποντα

4.Αϊζάια Κάνααν – 125 τρίποντα

5.Ντέιβιντ Ρίβερς – 111 τρίποντα