Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία κατοστάρα, την 8η στην εφετινή Stoiximan GBL, επικράτησε επί του Αμαρουσίου με 104-89 και συνέχισε με το απόλυτο 14/14, όντας μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στην ερχόμενη «διαβολοβδομάδα», όπου παίζουν με την Μακάμπι (εντός) και την Εφές (εκτός).

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους , με τους Τζόουνς και Πίτερς να σταματούν στους 15 και τον Αμερικανό σέντερ να προσφέρει αρκετές φάσεις για… highlights στην αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Τζόουνς στη βασική του πεντάδα, με τον Αμερικανό να παίρνει αρκετές μπάλες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι Πειραιώτες με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει έκαναν το 7-4, με τον Τζόουνς να κάνει το 16-12 με συνεχόμενους προσωπικούς του πόντους. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έδωσε αέρα +9 στον Ολυμπιακό και έκανε το σκορ 27-18 στο 8΄. Ο Γουόκαπ με floater έκανε το 32-22 που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει ρυθμό στην επίθεση, με τον Τζόουνς να δίνει προβάδισμα +16 και σκορ 38-22. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 43-24 για τους ερυθρόλευκους στο 13΄. Ο Πίτερς ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε με τρίποντο κάνοντας το 48-28 στο 15’.

Η διαφορά έφτασε και μέχρι το +25 για τον Ολυμπιακό και σκορ 55-30 με καλάθι του Χολ για να μειώσει το Μαρούσι στους 20 με τον Μέικον να κάνει το 57-37. Οι ερυθρόλευκοι ξέφυγαν και πάλι με προβάδισμα +24, με τον Πίτερς να ευστοχεί σε τρίποντο, κάνοντας το 61-37 και το ημίχρονο έληξε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με +20 και σκορ 61-41.

Στην τρίτη περίοδο το ματς ήταν μία από τα ίδια με τον Ολυμπιακό να έχει σταθερά προβαδίσματα πάνω από τους 20 πόντους, ο Λαρεντζάκης έκανε το 66-41. Ο Καλαϊτζάκης μείωσε σε 70-50 για το Μαρούσι. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 83-58 με τρίποντο και έδωσε αέρα και πάλι 25 πόντων στον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ σκόραρε για το 85-63, φτάνοντας τους 23 πόντους στο 28’. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τους Πειραιώτες να προηγούνται με +21 και σκορ 89-68.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου το Μαρούσι μείωσε στο -16 με τρίποντο του Περάντες, για να κάνει ο Πίτερς με τρίποντο το 94-77 στο 33’. Ο Τζόουνς με ακόμα ένα εντυπωσιακό κάρφωμα έδωσε προβάδισμα +21 πόντων και σκορ 98-77, φτάνοντας τους 13 πόντους στο 35’. Ο Μέικον με 2/2 βολές μείωσε στο -16 και σκορ 98-82 στο 37’. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 100-82 και σφράγισε την όγδοη κατοστάρα του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2/2 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 23 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Παπανικολάου 4, Ντόρσεϊ 13 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζόουνς 15 (9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Νιλικίνα 3, Γουόρντ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λαρεντζάκης 6 (2), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 15 (3/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 7, Φουρνιέ 2 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ)

Μαρουσί (Παπαθεοδώρου): Σάλας 9 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κινγκ, Καλαϊτζάκης 10, ΝτεΣόουζα 11, Περάντες 16 (4/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Πάπας 8 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Μέικον 10 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα), Τουλιάτος 2, Γουίλιαμς 6 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κουζέλογλου 14, Γιαννόπουλος 3 (1/4 τρίποντα)