Αισιόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 104-89 επί του Αμαρουσίου για τους τραυματίες τις ομάδας, ενώ έκανε και το update του για την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Συγκεκριμένα ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε πως ο Αμερικανός πάει πολύ καλά με την αποκατάστασή του, καθώς δουλεύει σκληρά και ενδέχεται να επιστρέψει νωρίτερα και από τον μήνα που είχε αρχικά προβλεφθεί για τον τραυματισμό του Μόρις.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε και στον Φαλ, λέγοντας πως ο Γάλλος σέντερ θα γυρίσει νωρίτερα στις προπονήσεις των Πειραιωτών, τονίζοντας ωστόσο πως το θέμα δεν είναι της παρούσης.

«Ο ΜακΚίσικ κάνει κανονικά προπονήσεις, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε οκτώ με τον Μόρις και τον Μιλουτίνοφ που ήταν σήμερα έξω. Ο Φαλ ελπίζω ότι θα γυρίσει μέσα στη σεζόν, κάτι που δεν είναι της παρούσης. Κάτι που θα συμβεί μετά από 1-2 μήνες; Καλύτερα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά αυτό. Του Μόρις ο τραυματισμός (σσ. είναι το θέμα), που πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα», εξήγησε ο Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε:

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Αρχικά να ευχηθώ καλή τύχη με τη νέα χρονιά στο Μαρούσι. Δείνει ενισχυμένο με την προσθήκη του Ντε Σόουζα, γιατί ήταν αυτό που του έλειπε. Εμείς είχαμε διάθεση να παίξουμε ομαδικά. Φάνηκε από τις πολλές ασίστ που είχαμε, αλλά και από τα καλά ποσοστά. Αλλά αυτό ήταν για 25′. Μετά οι περισσότεροι παίκτες έσβησαν. Ουσιαστικά το παιχνίδι είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να παίξουμε λίγο περισσότερο μιας και δεν έχουμε προπονήσεις αυτόν τον καιρό. Κανείς δεν καταπονήθηκε από τους παίκτες, οπότε έπρεπε να παίξουμε για λίγη περισσότερη ώρα με μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είναι αυτό που είναι. Κερδίσαμε, παραμένουμε πρώτοι. Έχουμε τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague με απαιτητικά παιχνίδια Τρίτη και Πέμπτη».

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο καλύτερο του επίπεδο φέτος ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Γενικά είμαστε σε μια διαδικασία βελτίωσης. Φαίνεται από τα αποτελέσματα, την παραγωγικότητα, από τις συνεργασίες μας σε άμυνα και επίθεση. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια να παίξουμε καλύτερα από αυτό που παίζουμε. Δεν είναι κριτήριο αυτό το ματς. Ούτε αυτό με την Παρτίζαν. Παρότι δεν ήταν τόσο εύκολο παιχνίδι, όσο τελικά φάνηκε. Η διάρκεια είναι αυτή που στην ουσία καταξιώνει τις ομάδες. Το να παίζεις καλά για καιρό και να είσαι συμπαγής. Να παίζεις καλά συστηματικά και να κερδίζεις. Οπότε ας αφήσουμε λίγο την επόμενη περίοδο να δείξει που μπορούμε να φτάσουμε».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν ο Νιλικίνα έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού σχολιάζοντας: «Ο γιατρός μας είπε να μην χρησιμοποιήσουμε τον Νιλικίνα. Αυτός ήθελε να παίξει, αλλά επειδή επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα από έναν τραυματισμό και γενικά δεν ήταν ότι είχε ενόχληση, αλλά τα 10′ ήταν αρκετά, με δεδομένο ότι ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Στην ουσία ο γιατρός τον έβγαλε (σσ. στο β’ μέρος), εγώ θα τον έβαζα».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου: