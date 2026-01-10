Ολυμπιακός: Η «τρέλα» στην κερκίδα, το σοκ με Μόρις και η αποθέωση (vid)
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακός- Μπάγερν, όπως την δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-80 της Μπάγερν, στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστικής της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες κάνοντας το ρεκόρ του 12-8.
Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης στην οποία ξεχωρίζουν τα καλάθια των Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, που έφεραν την… έκρηξη του κόσμου, το αρχικό σοκ με τον τραυματισμό του Μόρις και την αποθέωση στο τέλος.
Δείτε την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η διάγνωση για τον Μόντε Μόρις
Τυχερός στην… ατυχία του ο Μόντε Μόρις, που μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε πως υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, όταν γύρισε τον αστράγαλό του στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου.
Μάλιστα, οι εξετάσεις φανέρωσαν πως γλίτωσε το οστικό οίδημα ο Αμερικανός και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.
