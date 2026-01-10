Ο Μιλουτίνοφ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού στην Άννα Βίσση (vid)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με σκορ 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν, έφυγε για το «Hotel Ermou», όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση για να διασκεδάσει και να χαλαρώσει λίγο.

Θαμώνας, μάλιστα, κατέγραψε τον Μιλουτίνοφ να απολαμβάνει χαλαρά το ποτό του, διασκεδάζοντας μετά τη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα επί των Βαυαρών.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μιλουτίνοφ αποτελεί τον κορυφαίο ψηλό στην Euroleague, με βάση το PIR και δείχνει ότι είναι «κλειδί» για τον φετινό Ολυμπιακό σε άμυνα και επίθεση.