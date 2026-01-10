sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μιλουτίνοφ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού στην Άννα Βίσση (vid)
Euroleague 10 Ιανουαρίου 2026 | 08:29

Ο Μιλουτίνοφ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού στην Άννα Βίσση (vid)

Στιγμές χαλάρωσης για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με σκορ 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν, έφυγε για το «Hotel Ermou», όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση για να διασκεδάσει και να χαλαρώσει λίγο.

Θαμώνας, μάλιστα, κατέγραψε τον Μιλουτίνοφ να απολαμβάνει χαλαρά το ποτό του, διασκεδάζοντας μετά τη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα επί των Βαυαρών.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μιλουτίνοφ αποτελεί τον κορυφαίο ψηλό στην Euroleague, με βάση το PIR και δείχνει ότι είναι «κλειδί» για τον φετινό Ολυμπιακό σε άμυνα και επίθεση.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το 2026 άρχισε με τζίρους και σενάρια για την αναβάθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

7 πρωινές επιλογές που σε γεμίζουν ενέργεια

Τρόφιμα – ποτά
Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

Μασούτης: Τι φέρνει η εξαγορά της Κρητικός – Οι νέες ισορροπίες στα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 09.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Κόσμος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Η ιρανική Δικαιοσύνη απειλεί ακόμη και με θανατική ποινή όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις
Υπ. Ανάπτυξης 10.01.26

Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές – Πώς θα λειτουργούν, οι προωθούμενες ρυθμίσεις

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών

Σύνταξη
H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες
Σε ιστορικό χαμηλό 10.01.26

H Μπάρμπι έχασε: Καμία συμπερίληψη με το Χόλιγουντ να γυρίζει την πλάτη του στις γυναίκες

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του USC Annenberg Inclusion Initiative για το 2025 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η συμπερίληψη και εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους μειώνεται ραγδαία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Δεμένα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων – Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες
Ελλάδα 10.01.26

Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων - Με τις ακτοπλοϊκές καλούνται να επικοινωνούν οι επιβάτες

Γενικό απαγορευτικό απόπλου δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά κάποιες ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν πραγματοποιούν προγραμματισμένα δρομολόγια με τα πλοία τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σύνταξη
Πιερία: «Το είχε πάρει πολύ βαριά» – Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του
Λόγω ευλογιάς 10.01.26

«Το είχε πάρει πολύ βαριά» - Ο πατέρας του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή του κοπαδιού του

Ο 53χρονος κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το στρες από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς - Τον εντόπισε νεκρό η ίδια του η μητέρα στην αποθήκη του σπιτιού τους στην Πιερία

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς
Εργασιακά δικαιώματα 10.01.26

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις του ΟΜΕΔ για διανομείς και ταχυμεταφορείς

Θα δούμε πράγματι στις αρχές του 2026 περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών, όπως υπόσχεται η Ν. Κεραμέως; Σωματεία που έχουν προσφύγει στον ΟΜΕΔ μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυψέλη: Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου
Στην Κυψέλη 10.01.26

Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της

Ο στύλος με τον σταυρό του φαρμακείου και άλλη μία διαφημιστική πινακίδα στη συμβολή Πατησίων και Χανίων στην Κυψέλη αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο ΚΑΤ

Σύνταξη
Fly Over: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη – Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
Fly Over 10.01.26

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός

Λίγο πριν τις 08:00 ξεκίνησαν οι εργασίες και μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίσουν τμήμα της γέφυρας Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ

Σύνταξη
Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο
Υπό το ΥΠΕΝ 10.01.26

Οι Πολεοδομίες μετακομίζουν σε νέα δομή – Πότε θα μεταφερθούν στο Κτηματολόγιο

Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέρεται εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο