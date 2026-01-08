Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (9/1, 21:15) τη Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει της αναμέτρησης, αποκαλύπτοντας πως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι διαθέσιμος για το ματς.

Υπενθυμίζεται πως ο Σέρβος ψηλός δεν αγωνίστηκε κόντρα σε Άρη και Φενέρμπαχτσε, μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και πλέον επιστρέφει στην 12άδα των Πειραιωτών.

Μάλιστα, μαζί του δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο -χρονικά- μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Ταϊρίκ Τζόουνς, που θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα την Πέμπτη 8/1).

Η κατάσταση των Γουόρντ και ΜακΚίσικ

Από’ κει και πέρα, οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ έχουν μπει στις κανονικές προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Νιλικίνα αντίθετα, παραμένει αμφίβολος ενόψει του ματς με την γερμανική ομάδα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί την ημέρα του αγώνα.