Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε την Τρίτη (23/12) στους δημοσιογράφους και απάντησε σε ερωτήσεις που συνδέονται με το κλίμα των ημερών στο πλαίσιο του Meet and Greet που οργάνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην Πλατεία Κοραή.
Ο Σέρβος σέντερ υπογράμμισε ότι η υγεία του είναι το πιο σημαντικό για εκείνον και παράλληλα αναφέρθηκε στην οικογένειά του, καθώς τόνισε ότι απολαμβάνει να περνάει τα Χριστούγεννα με τους δικούς του ανθρώπους.
Ακόμη, ο ψηλός των Ερυθρόλευκων στις δηλώσεις του, αποκάλυψε ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης, ενώ δήλωσε πως νιώθει πολλή χαρά όταν μικρά παιδιά τον προσεγγίζουν και του ζητούν φωτογραφία ή αυτόγραφο.
Οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ:
Για τον αγαπημένο παίκτη του μεγαλώνοντας: «Ο Βλάντε Ντίβατς».
Για το αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά: «Επειδή προέρχομαι από μία απλή οικογένεια, κάθε χρόνο θέλω να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Μερικές φορές, όμως, τα απλά πράγματα είναι τα καλύτερα».
