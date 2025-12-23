Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε την Τρίτη (23/12) στους δημοσιογράφους και απάντησε σε ερωτήσεις που συνδέονται με το κλίμα των ημερών στο πλαίσιο του Meet and Greet που οργάνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην Πλατεία Κοραή.

Ο Σέρβος σέντερ υπογράμμισε ότι η υγεία του είναι το πιο σημαντικό για εκείνον και παράλληλα αναφέρθηκε στην οικογένειά του, καθώς τόνισε ότι απολαμβάνει να περνάει τα Χριστούγεννα με τους δικούς του ανθρώπους.

Ακόμη, ο ψηλός των Ερυθρόλευκων στις δηλώσεις του, αποκάλυψε ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης, ενώ δήλωσε πως νιώθει πολλή χαρά όταν μικρά παιδιά τον προσεγγίζουν και του ζητούν φωτογραφία ή αυτόγραφο.

Οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ:

Για το δώρο που θα ζητήσει φέτος από τον Αϊ Βασίλη: «Θέλω απλά να είμαι υγιής. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, πάντα η υγεία είναι νούμερο ένα, όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλο τον κόσμο.»

Για το γεγονός ότι έρχονται τα μικρά παιδιά να του ζητήσουν αυτόγραφα: «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, γιατί κι εγώ όταν ήμουν μικρός πάντα προσπαθούσα να πάρω αυτόγραφα και να βγάλω φωτογραφίες με τους αγαπημένους αθλητές μου, γιατί έπαιζα μπάσκετ. Μ’ αρέσει να το κάνω, γιατί έστω ένα από αυτά τα παιδιά που ζητάει μία φωτογραφία καταφέρει να γίνει επαγγελματίας αθλητής, θα με κάνει πολύ περήφανο».