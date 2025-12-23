Η ΚΑΕ Ολυμπιακός… ανέκρινε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ρεκόρ του

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, έσπασε το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας 9 κόντρα στον Κολοσσό και ξεπερνώντας έτσι τον Αϊζέια Κάνααν στην λίστα.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, παράλληλα πέτυχε 41 πόντους και έγινε ο δεύτερος παίκτης που ξεπερνά τους 40 στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τον σπουδαίο Ζάρκο Πάσπαλι.

Λίγες ώρες μετά την απίθανη εμφάνισή του, ο Ντόρσεϊ μίλησε στο olympiacosbc.gr απαντώντας σε 9 ερωτήσεις. Μία, για κάθε τρίποντο που πέτυχε κόντρα στον Κολοσσό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Αρχικά, έχεις συνειδητοποιήσει ότι έσπασες το ρεκόρ όλης της ιστορίας του Ολυμπιακού στα τρίποντα; Πώς είναι να ξυπνάς ως ρέκορντμαν;

«Να σου πω την αλήθεια δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη! Αλλά είναι απίστευτο συναίσθημα να πετυχαίνεις κάτι τόσο ιδιαίτερο, όσο αυτό».

Έχει να κάνει περισσότερο με τη σκληρή δουλειά ή με την φόρμα που βρίσκεσαι;

«Ένας συνδυασμός θα έλεγα. Έχω ταλέντο αλλά αν δεν δούλευα σκληρά δεν θα μπορούσα να αποδώσω έτσι. Η δουλειά αποδίδει φέρνει αποτελέσματα και γίνεται πιο εύκολο για εμένα. Είμαι στο ΣΕΦ κάθε βράδυ σχεδόν. Δεν πηγαίνω μόνο όταν ταξιδεύουμε ή όταν το σώμα μου στέλνει μήνυμα να το πάω πιο χαλαρά».

Τι σκεφτόσουν κάθε φορά που έφευγε η μπάλα από τα χέρια σου;

«Ήταν όλα καλά. Κάθε μέρα κάνω αυτού του είδους τα σουτ. Ένιωθα άνετα και βλέποντας τα πρώτα δύο να μπαίνουν, απλά ένιωθα ότι όλα θα μπουν. Και οι συμπαίκτες μου όμως με τροφοδότησαν τέλεια, στα σωστά σημεία και πήρα τα κατάλληλα σκριν. Γυρίσαμε την μπάλα υπέροχα και πρέπει να τους ευχαριστήσω για όλη την αγάπη που πήρα. Ήταν όμως και από εκείνες τις μέρες που όλα μπαίνουν. Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις».

Πες αλήθεια, σήμερα είσαι πιο χαρούμενος για τα εννιά που έβαλες ή πιο τσαντισμένος που έχασες το δέκατο; Είδα το πρόσωπό σου όταν έχασες ένα ανοιχτό.

«Ναι ήταν ανοιχτό και ήμουν κάπως νευριασμένος (γέλια). Αλλά τα πόδια μου, μου είπαν ότι είμαι κουρασμένος. Αργότερα η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν και νομίζω έπρεπε να βάλω και κάποιο από τα επόμενα».

Πέρα από τα 9 τρίποντα, μοίρασες και 5 ασίστ και ο κόουτς έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο σημαντικός είσαι στη δημιουργία αυτή τη σεζόν. Πώς νιώθεις εσύ για τον συνδυασμό τριπόντων – ασίστ που είχες χθες και γενικά μέσα στη σεζόν;

«Νομίζω ότι πρέπει να είμαι επιθετικός και μετά να είμαι έτοιμος να διαβάσω το παιχνίδι. Είναι σημαντικό να είμαι επιθετικός και να γίνομαι απειλητικός για την άμυνα κάθε φορά που πιάνω την μπάλα. Έτσι θα γίνονται πιο εύκολα όλα για τους συμπαίκτες μου. Το να βρίσκω τον ψηλό μου στο pick n’ roll ή να βρίσκω τους ελεύθερους spot up shooters είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω. Φέρνει ισορροπία στο παιχνίδι μου και γίνομαι καλύτερος».

Είχες ερωτηθεί ξανά για τη φετινή σου σεζόν και είχες απαντήσει ότι χρειάζεται συνέπεια για να θεωρηθεί η καλύτερη χρονιά σου. Έχουμε κλείσει τρεις μήνες στην σεζόν και παραμένεις «καυτός». Μήπως τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό;

«Νιώθω ότι έχω τόσα πολλά να βελτιώσω και να γίνω καλύτερος και καλύτερος. Πρέπει να έχω μια ακόμα μεγαλύτερη περίοδο καλών παιχνιδιών. Είναι σίγουρα ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν για εμένα αλλά η δουλειά μας είναι να είμαστε καλοί όταν η σεζόν κρίνεται. Στα Playoffs και το Final 4».

Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κόσμος του Ολυμπιακού για αυτό το ρεκόρ;

«Μου έδωσε απίστευτη ενέργεια. Όταν έχεις ένα σερί και ακούς το κοινό να φωνάζει όλο και πιο δυνατά, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για την αντίπαλη ομάδα και ταυτόχρονα σου δίνει τρελό boost.

Επίσης δεν θα πω ψέματα. Φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα τις Κυριακές βλέπουμε πολλούς φιλάθλους. Οικογένειες, παιδιά. Είναι κάτι που απολαμβάνω. Να παίζεις μπάσκετ μπροστά σε τόσα παιδιά, είναι κάτι που χαίρεσαι να βλέπεις».

Το ρεκόρ αυτό συνδυάστηκε με το ρεκόρ του κόουτς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Πώς νιώθεις για αυτόν;

«Πάντα σέβομαι την διάρκεια, τόσο όσον αφορά τους παίκτες, όσο και τους προπονητές ή και οποιονδήποτε. Η διάρκεια του είναι εντυπωσιακή και θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για αυτό το ρεκόρ. Το να το πετυχαίνεις με ένα κλαμπ για τόσα χρόνια είναι απίστευτο. Ελπίζω να κάνουμε κάτι εκπληκτικό φέτος τόσο για εκείνον, όσο και για την ίδια την ομάδα».

Τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει Χριστουγέννων;

«Να έχουν καλά Χριστούγεννα και χαρούμενες διακοπές. Ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε σε φόρμα και θα γίνουμε σύντομα μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague. Ο Ιανουάριος είναι ένας μεγάλος μήνας. Μετά την Μπολόνια έχουμε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και είμαι πάντα έτοιμος για ματς σαν αυτό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τους φιλάθλους και αγαπώ αυτού του είδους τα ματς για την όλη ατμόσφαιρα».