Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 100-86 του Κολοσσού στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και συνέχισε με το απόλυτο 11/11 στο πρωτάθλημα. Απίθανα πράγματα από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος είχε 41 πόντους με 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές, ενώ πήρε 6 ριμπάουντ και μοίρασε και 5 ασίστ.

Ρεκόρ καριέρας για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ των Πειραιωτών ο οποίος διέλυσε τη στατιστική, αλλά και το δικό του προηγούμενο ρεκόρ που ήταν οι 32 πόντοι σε ματς της Euroleague απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας τη σεζόν 2021-22. Ντεμπούτο για τον Μόντε Μόρις που έδειξε σε καλή σωματική κατάσταση, σκοράροντας 8 πόντους και μοιράζοντας και 4 ασίστ στο πρώτο του παιχνίδι με τους ερυθρόλευκους.

Από την ομάδα του Χαβιέ Καράσκο ο Γκάουντλοκ είχε 13 πόντους, ενώ από 10 έβαλαν οι Γκούντγουϊν και Πετρόπουλος.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει αρκετά πίσω από τα 6.75μ. με τους Παπανικολάου, Πίτερς και Ντόρσεϊ να πετυχαίνουν τρίποντα και το σκορ στο πρώτο πεντάλεπτο να είναι 17-15 υπέρ των ερυθρόλευκων. Στο 7ο λεπτό της συνάντησης μπήκε στο γήπεδο ο Μόρις και με ασίστ του ο Ντόρσεϊ έκανε το 27-21 στο 8’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +4 και σκορ 27-23 με τον Πίτερς να έχει 11 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Κολοσσός ξεκίνησε πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό και κατάφερε να ξεφύγει με +6 και σκορ 32-38 στο 15’ με τον Γκούντγουϊν να τελειώνει αρκετές φάσεις κοντά στο καλάθι.

Ο Νετζήπογλου πήρε το επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχο σουτ και σκόραρε για το 39-39 στο 17’. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 41-39 στο 18’ και έφτασε τους 14 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με καλάθι του Καλαϊτζάκη και τον Ολυμπιακό στο +2 και σκορ 47-45.

Το «καυτό» δεύτερο ημίχρονο του Ντόρσεϊ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι καυτός και με τρία συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 47-45, 56-45 σε λιγότερο από δύο λεπτά στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας τους 23. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε τα όργια, έφτασε τους 30 πόντους και έκανε το 72-59 με 2/2 βολές στο 27’. Ο Πετρόπουλος με τρίποντο από τη γωνία μείωσε στο -10 για τον Κολοσσό Ρόδο και σκορ 74-64 στο 28’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +11 και σκορ 79-68.

Στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι καταιγιστικός και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει τα… όργια και στο τελευταίο δεκάλεπτο και να φτάνει τους 41 πόντους. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού με τρίποντό του από τα 9 μέτρα έκανε το 96-78 και οι Πειραιώτες έφτασαν με άνεση στο τελικό 100-86, κάνοντας το απόλυτο 11/11 στη Stoiximan GBL.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Χριστινάκης, Αθανασιάδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 41 (3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πίτερς 16 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 2, Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης, Λι 5 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μόρις 8 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νετζήπογλου 2, Αντετοκούνμπο, Χολ 10 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 13 (1/4 τρίποντα), Γκούντγουιν 10, Πετρόπουλος 10 (2), Νίκολς 12 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 λάθη), Γκαλβανίνι 8 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Καράμπελας 1 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κολοβέρος 4 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μακ 8 (3 ριμπάουντ, 2 λάθη), Καμαριανός 2 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 6 (4 ριμπάουντ), Κουρουπάκης 2, Άκιν 10 (5 ριμπάουντ)