Ντεμπούτο για τον Μόρις στον Ολυμπιακό: Η 12άδα με τον Κολοσσό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Κολοσσό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε την 12αδα με τον Μόντε Μόρις να είναι μέσα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ ενόψει της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (13:00, ERT 2 Sport) και ο Μόντε Μόρις αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του.
Ο Αμερικανός γκαρντ, που είναι το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά, δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με τη Βιλερμπάν, αλλά είναι στη δωδεκάδα της αναμέτρησης με τον Κολοσσό.
Ο Μόντε Μόρις έχει πάρει τη θέση του Κίναν Έβανς στην οκτάδα ξένων που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός στη Stoiximan GBL και λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στους Ροδίτες προκειμένου να είναι ακόμη πιο έτοιμος για τον αγώνα με τη Βίρτους στην Ιταλία (26/12, 21:30) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δίνει ανάσες στους Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, αφού έμειναν εκτός δωδεκάδας ενώ θυμίζουμε ότι εκτός αγωνιστικής δράσης είναι και ο Τάισον Γουόρντ που είναι τραυματίας.
Με Μόρις η 12άδα του Ολυμπιακού:
Μόντε Μόρις, Σέιμπεν Λι, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Γιώργος Μπουρνελές, Όμηρος Νετζήπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο
