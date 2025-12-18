Πότε θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο χρονικό πλαίσιο της ένταξης του Μόντε Μόρις στο ροτέισον της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός αφού σχολίασε τα εργομετρικά τεστ του Αμερικανού γκαρντ, τόνισε πως πιθανότατα την πρώτη του εμφάνισε με τα Ερυθρόλευκα θα την κάνει στο παιχνίδι της Κυριακής (21/12, 13:00) με τον Κολοσσό Ρόδου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας για το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις

«Τα εργομετρικά του είναι καλά, δεν είναι φυσικά στο επίπεδο των άλλων παικτών μας, αλλά είναι πολύ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς μ’ ένα μήνα απουσίας.

Σημαίνει πως είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι μάλλον για να μην πω 100% να παίξει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Κολοσσό και από εκεί και πέρα να μπει στο ροτέισον της ομάδας», ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας.