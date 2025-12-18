Πότε θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε πότε θα κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις.
- Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
- Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
- «Τελευταίο Κύμα ‘Αμυνας»: Βαριές κατηγορίες σε νεοναζιστική οργάνωση για τρομοκρατία στη Γερμανία
- Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έως και 7% - Συγκριτικοί πίνακες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο χρονικό πλαίσιο της ένταξης του Μόντε Μόρις στο ροτέισον της ομάδας.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός αφού σχολίασε τα εργομετρικά τεστ του Αμερικανού γκαρντ, τόνισε πως πιθανότατα την πρώτη του εμφάνισε με τα Ερυθρόλευκα θα την κάνει στο παιχνίδι της Κυριακής (21/12, 13:00) με τον Κολοσσό Ρόδου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας για το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις
«Τα εργομετρικά του είναι καλά, δεν είναι φυσικά στο επίπεδο των άλλων παικτών μας, αλλά είναι πολύ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς μ’ ένα μήνα απουσίας.
Σημαίνει πως είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι μάλλον για να μην πω 100% να παίξει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Κολοσσό και από εκεί και πέρα να μπει στο ροτέισον της ομάδας», ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας.
- Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα των play off – Πότε παίζουν ΠΑΟΚ και Άρης
- Ολυμπιακός: Προσφορά και αγάπη στην Ιερά Μητρόπολη του Πειραιά (pics)
- Νιλικίνα: «Οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές στον Ολυμπιακό»
- Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
- Πότε θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις
- Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
- Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις