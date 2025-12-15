Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (16/12, 21:15) με αντίπαλο τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Μόντε Μόρις να λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, και τον φωτογραφικό να τον απαθανατίζει.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε χθες στη χώρα μας και το απόγευμα προπονήθηκε ατομικά στο ΣΕΦ, ωστόσο σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Ισπανούς και η κατάστασή του να επανεκτιμηθεί την Τετάρτη.

Δείτε εικόνες του Μόντε Μόρις από την προπόνηση:

Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον Μόρις:

Για τα αγωνιστικά προβλήματα: «Ο ΜακΚίσικ και ο Γουόρντ είναι έξω. Ο Μόρις δεν θα παίξει. Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικά και να δούμε πως είναι η κατάστασης του και μετά θα μπει στις προπονήσεις μας. Θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι».

Για το τι μπορεί να προσφέρει ο Μόρις: «Όλοι τον ξέρουν ως παίκτη. Έγιναν πολλές καλές αναλύσεις. Πασάρει και παίζει για την ομάδα. Ο Ολυμπιακός αυτήν την στιγμή απαιτείται να έχει ισορροπία. Κάναμε κακό ματς στη Βαρκελώνη. Έχουμε πολλούς καλούς σκόρερ και αν βελτιώσουμε την ισορροπία μας θα γίνουμε πολύ καλοί».