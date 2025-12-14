Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μόντε Μόρις

Ο Μόντε Μόρις είναι ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού και έφτασε στη χώρα μας το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ενισχύσει την περιφέρεια των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον συνεργατών του, την ώρα που ακολουθούν δύο απαιτητικά παιχνίδια στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague κόντρα σε Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15).

Ο Μόρις θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τις 900.000 ευρώ, ενώ μηνιαίως θα λαμβάνει περίπου 150.000 χιλιάδες, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες.

Μόρις: «Ο Μπαρτζώκας μου ζήτησε να είμαι floor general»

«Είναι ένα μέρος που θέλω να είμαι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να έχω το ρόλο που είχα στους Νάγκετς, να είμαι floor general. Έχω στο μυαλό μου να παίξω εδώ και να μην ξαναγυρίσω στο NBA.

Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Θα δώσω την ενέργειά μου, την ηγετικότητά μου. Έχω παίξει και ξέρω τον Κέντρικ Ναν, τον Μήτρου-Λονγκ. Λατρεύω να παίζω σε γεμάτα γήπεδα, με ενέργεια. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα εμπειρία στην καριέρα μου

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.