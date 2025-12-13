Ο Μόντε Μόρις «γεμίζει» το depth chart του Ολυμπιακού – Τι γίνεται με τραυματίες και ξένους

Ο Ολυμπιακός μετά τη νέα ήττα από την Μπαρτσελόνα μπαίνει σε ρυθμούς… «διαβολοβδομάδας» και παίζει δύο εντός έδρας παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει κόντρα σε Βαλένθια και Βιλερμπάν. Η ήττα στη Βαρκελώνη ήταν πισωγύρισμα, όμως οι ερυθρόλευκοι καλούνται να αντιδράσουν και να κάνουν το 2/2 στην εβδομάδα που έρχεται για να επέλθει ηρεμία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει την τύχη από την Κυριακή και μετά να έχει στις προπονήσεις και στη διάθεση του την τελευταία προσθήκη στο ερυθρόλευκο ρόστερ, που δεν είναι άλλος από τον Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο «εκλεκτός» που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Κίναν Έβανς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Μπαίνει» άμεσα ο Μόρις

Ο Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεση του, ενδεχομένως ακόμη και για τη «διαβολοβδομάδα» τον 30χρονο, που όμως σίγουρα θα χρειαστεί και χρόνο προσαρμογής στη Euroleague. Ωστόσο, η απουσία του Τάισον Γουόρντ για ένα μήνα λόγω τραυματισμού και η εμφάνιση της ομάδας κόντρα στην Μπαρτσελόνα δεν αποκλείεται να τον ρίξει από νωρίς στα… βαθιά.

Ο Μόρις αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στον Ολυμπιακό μεσούσης της σεζόν, μετά τον Φρανκ Νιλικίνα, δείγμα και της ατυχίας που έχει «χτυπήσει» για άλλη μια χρονιά τους Πειραιώτες. Πλέον, ο Μπαρτζώκας θα έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ 16 παικτών, με τον Γουόρντ όμως να μην υπολογίζεται τουλάχιστον για τέσσερις εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόρις είναι ο 18ος συνολικά παίκτης στο ρόστερ, μιας και είναι εκτός για όλη τη χρονιά και οι Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ λόγω τραυματισμών, ενώ συνολικά οι Πειραιώτες έχουν φτάσει τον τεράστιο αριθμό των 11 ξένων, με τους δύο όμως να μην υπολογίζονται καθόλου για φέτος (ίσως προλάβει το φινάλε της σεζόν ο Φαλ).

Ο Ολυμπιακός και το depth chart με την προσθήκη του Μόρις

PG: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόντε Μόρις (Έβανς)

SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λι, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Γουόρντ (τραυματίας)

PF: Βεζένκοφ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο (Φαλ)

Από εκεί και πέρα, έχει σημασία και το αν ο Μπαρτζώκας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Μόντε Μόρις και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να βρει ρυθμό και να παίξει σε ευρωπαϊκό στιλ, ειδικά από τη στιγμή που ο Γουόρντ δεν θα υπολογίζεται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όλα θα φανούν όταν έρθει ο Αμερικανός στην Ελλάδα και αφού κάνει τις πρώτες προπονήσεις για να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση είναι.