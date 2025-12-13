sports betsson
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Ο Μόντε Μόρις «γεμίζει» το depth chart του Ολυμπιακού – Τι γίνεται με τραυματίες και ξένους
Euroleague 13 Δεκεμβρίου 2025 | 13:14

Ο Μόντε Μόρις «γεμίζει» το depth chart του Ολυμπιακού – Τι γίνεται με τραυματίες και ξένους

Σε κρίσιμη εβδομάδα μπαίνει ο Ολυμπιακός και ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να... πάρει θέση στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα.

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Spotlight

Ο Ολυμπιακός μετά τη νέα ήττα από την Μπαρτσελόνα μπαίνει σε ρυθμούς… «διαβολοβδομάδας» και παίζει δύο εντός έδρας παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει κόντρα σε Βαλένθια και Βιλερμπάν. Η ήττα στη Βαρκελώνη ήταν πισωγύρισμα, όμως οι ερυθρόλευκοι καλούνται να αντιδράσουν και να κάνουν το 2/2 στην εβδομάδα που έρχεται για να επέλθει ηρεμία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει την τύχη από την Κυριακή και μετά να έχει στις προπονήσεις και στη διάθεση του την τελευταία προσθήκη στο ερυθρόλευκο ρόστερ, που δεν είναι άλλος από τον Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο «εκλεκτός» που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Κίναν Έβανς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Μπαίνει» άμεσα ο Μόρις

Ο Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεση του, ενδεχομένως ακόμη και για τη «διαβολοβδομάδα» τον 30χρονο, που όμως σίγουρα θα χρειαστεί και χρόνο προσαρμογής στη Euroleague. Ωστόσο, η απουσία του Τάισον Γουόρντ για ένα μήνα λόγω τραυματισμού και η εμφάνιση της ομάδας κόντρα στην Μπαρτσελόνα δεν αποκλείεται να τον ρίξει από νωρίς στα… βαθιά.

Ο Μόρις αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στον Ολυμπιακό μεσούσης της σεζόν, μετά τον Φρανκ Νιλικίνα, δείγμα και της ατυχίας που έχει «χτυπήσει» για άλλη μια χρονιά τους Πειραιώτες. Πλέον, ο Μπαρτζώκας θα έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ 16 παικτών, με τον Γουόρντ όμως να μην υπολογίζεται τουλάχιστον για τέσσερις εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόρις είναι ο 18ος συνολικά παίκτης στο ρόστερ, μιας και είναι εκτός για όλη τη χρονιά και οι Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ λόγω τραυματισμών, ενώ συνολικά οι Πειραιώτες έχουν φτάσει τον τεράστιο αριθμό των 11 ξένων, με τους δύο όμως να μην υπολογίζονται καθόλου για φέτος (ίσως προλάβει το φινάλε της σεζόν ο Φαλ).

Ο Ολυμπιακός και το depth chart με την προσθήκη του Μόρις

PG: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόντε Μόρις (Έβανς)
SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λι, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου
SF: Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Γουόρντ (τραυματίας)
PF: Βεζένκοφ, Πίτερς
C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο (Φαλ)

Από εκεί και πέρα, έχει σημασία και το αν ο Μπαρτζώκας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Μόντε Μόρις και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να βρει ρυθμό και να παίξει σε ευρωπαϊκό στιλ, ειδικά από τη στιγμή που ο Γουόρντ δεν θα υπολογίζεται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όλα θα φανούν όταν έρθει ο Αμερικανός στην Ελλάδα και αφού κάνει τις πρώτες προπονήσεις για να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση είναι.

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Τεχνολογία
Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.12.25

Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πανάκριβο ακίνητο στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ' ότι πίστεψαν άπαντες...

Σύνταξη
Stream sports
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
Μπάσκετ 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Ο Αταμάν μίλησε στην Gazzetta dello Sport πριν από λίγες ημέρες, μέσω της οποίας αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για τον Παναθηναϊκό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12.12.25

Έγινε γνωστή η ημερομηνία άφιξης του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της προσεχούς Κυριακής (14/12)

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!
Euroleague 12.12.25

Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα προμηθεύουν -μέσω της μαύρης αγοράς- εισιτήρια σε αυτούς του Ολυμπιακού και η καταλανική ομάδα παίρνει μέτρα για να μην γίνει... ερυθρόλευκο το γήπεδό της.

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι στη Βουλιαγμένης

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη
Μπάσκετ 13.12.25

Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πανάκριβο ακίνητο στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ' ότι πίστεψαν άπαντες...

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας
«Μωρά Βίκινγκ» 13.12.25

Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας

Πώς λίγοι δότες σπέρματος καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση μιας αγοράς δισεκατομμυρίων και αποκτούν εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες - Γιατί η αγορά χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content
English edition 13.12.25

Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content

The entertainment giant partners with OpenAI’s Sora platform, allowing users to create short videos with Disney, Marvel, Pixar, and Star Wars characters while securing intellectual property rights and enhancing content safety measures

Σύνταξη
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 218 αγνοούμενοι
Οργή για την καταστροφή 13.12.25

Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία - 218 αγνοούμενοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Στα 3 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος της ανοικοδόμησης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
Super League 2 13.12.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea για τη 14η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
Culture Live 13.12.25

Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»

Ο Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του. Ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots»

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επ’ αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος στην Ουκρανία 13.12.25

Επ' αόριστον δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ακόμη να ξεπεράσουν τις έντονες αντιρρήσεις του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σε μια Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»
Ωραίοι 13.12.25

Προσωπικό εστιατορίου τρολάρει τον CEO της Ryanair και τον χρεώνει για «επιπλέον χώρο για τα πόδια»

Αφού τελείωσε το γεύμα του, ο CEO της Ryanair έλαβε τον λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονταν χρεώσεις για «επιπλέον χώρο για τα πόδια», «προτεραιότητα επιβίβασης» και «κράτηση σε ήσυχη ζώνη».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

