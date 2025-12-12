Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague και υποχώρησε στο 8-6, κάνοντας ένα κακό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Ισπανούς, δεχόμενος 56 πόντους στο δεύτερο μέρος.

Οι ερυθρόλευκοι έπεσαν στην 10η θέση (με ένα ματς λιγότερο), ενώ η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε στην τρίτη θέση με ρεκόρ 10-5.

Μεγάλη ζημιά έκαναν στους ερυθρόλευκους οι Κλάιμπερν και Πάντερ που είχαν από 28 και 24 πόντους αντίστοιχα με τον πρώτο να έχει και 7/10 τρίποντα. Από τον Ολυμπιακό πολύ καλό ματς ιδιαίτερα στο ξεκίνημα έκανε ο Φουρνιέ που είχε 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έμεινε εκεί, ενώ 22 έβαλε ο Βεζένκοφ και άλλους 19 πρόσθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε καλύτερα στην επίθεση το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό και προηγήθηκε με 8-2, χάρη σε τρίποντο του Κλάιμπερν από την γωνία με την μπάλα να βρίσκει και στο ταμπλό. Ο Ολυμπιακός ακουμπούσε τη μπάλα στο low post και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος με 6 πόντους ήταν ο καλύτερος των ερυθρόλευκων στο ξεκίνημα, με την Μπάρτσα να προηγείται με 14-8 στο 6’.

Ο Εβάν Φουρνιέ με πέντε συνεχόμενους προσωπικούς του πόντους μείωσε σε 14-13 για τον Ολυμπιακό στο 7’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +1 και σκορ 22-21, με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει 9 πόντους και τον Μιλουτίνοφ να προσθέτει άλλους 8 στο πρώτο δεκάλεπτο.

«Κατέρρευσε» στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, καθώς πότε σκόραρε η μία και πότε η άλλη. Ο Τάιλερ Ντόρσεί μπήκε στην εξίσωση του ματς και με πέντε προσωπικούς πόντους ο Ελληνοαμερικανός έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +2 και σκορ 29-31, για να κάνει το 29-33 με τρομερό κάρφωμα ο Χολ στο15’.

Η Μπαρτσελόνα μετά από τάιμ άουτ του Πασκουάλ απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Κλάιμπερν προσπέρασε και πάλι με 35-33, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 16 πόντους στο 17’. Ο Σενγκέλια έκανε το 37-33 με δύο βολές , με τον Ολυμπιακό να κάνει συνεχόμενα λάθη. Η Μπαρτσελόνα ξέφυγε με +5 και σκορ 42-37, για να κάνει ο Μιλουτίνοφ με 2/2 βολές το 42-39 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Πάντερ πήρε στις πλάτες του την Μπαρτσελόνα και με 8 πόντους στο ξεκίνημα έκανε το 54-47 για τους Ισπανούς στο 24’. Ο Κλάιμπερν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +12 στην Μπαρτσελόνα και σκορ 59-47. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να είναι εξαιρετική στην επίθεση την ώρα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην επίθεση και ξεκίνησε να κάνει πάλι λάθη.

Ο Νιλικίνα έδωσε την ευκαιρία στον Σενγκέλια να κάνει το 65-49, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Ολυμπιακός έκανε και πάλι λάθος με τον Πάντερ να σκοράρει και να κάνει το 67-49 στο 27’. Ο Πάντερ με καλάθι του στο τέλος του χρόνου έγραψε το +16 και σκορ 72-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τους 18 πόντους.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας ορεξάτο τον Νιλικίνα που έβγαλε συνεχόμενες άμυνα, ενώ έβαλε και τέσσερις συνεχόμενους πόντους για να μειώσει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ με κοντινό καλάθι έκανε το 77-64 στο 33’. Ο Βεζένκοφ έκανε αντιαθλητικό στον Πάρα και έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει και πάλι στην Μπαρτσελόνα, η οποία έκανε το +19 και σκορ 83-64 στο 34′. Από εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός πάλεψε για την διαφορά, όμως δεν κατάφερε να ρίξει ούτε εκείνη και ηττήθηκε με 98-85 στο φινάλε της αναμέτρησης με τους «μπλαουγκράνα».

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Ράκις, Μπουμπέρ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 24 (5/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μάρκος, Κέιλ 2, Νόρις, Βέσελι 12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Σατοράνσκι 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 28 (3/5 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σενγκέλια 14 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, κανένα λάθος), Νιλικίνα (1), Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ 22 (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 19 (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Πίτερς 6 (1/1 δίποντο, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 10 (4/5 δίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 11 (5/6 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ)