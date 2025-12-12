Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις, ο οποίος έρχεται για να προστεθεί σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, να πάρει τον χρόνο του, να βρει τα πατήματά του και να κάνει την διαφορά ακριβώς στο χρονικό σημείο που θα το χρειαστούν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού την Κυριακή 14/12 το πρωί.

Συγκεκριμένα ο Μόρις α αφιχθεί στη χώρα μας στις 09:55 το πρωί της Κυριακής 14/12, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης. Ο Αμερικανός γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τις 900.000 ευρώ, ενώ μηνιαίως θα λαμβάνει περίπου 150.000 χιλιάδες.

Το who is who του Μόντε Μόρις

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.