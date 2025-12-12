sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:50

Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της προσεχούς Κυριακής (14/12)

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις, ο οποίος έρχεται για να προστεθεί σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, να πάρει τον χρόνο του, να βρει τα πατήματά του και να κάνει την διαφορά ακριβώς στο χρονικό σημείο που θα το χρειαστούν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού την Κυριακή 14/12 το πρωί.

Συγκεκριμένα ο Μόρις α αφιχθεί στη χώρα μας στις 09:55 το πρωί της Κυριακής 14/12, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης. Ο Αμερικανός γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν με απολαβές οι οποίες θα αγγίξουν τις 900.000 ευρώ, ενώ μηνιαίως θα λαμβάνει περίπου 150.000 χιλιάδες.

Το who is who του Μόντε Μόρις

Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες
•       2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
•       2017–2022 Denver Nuggets
•       2022–2023 Washington Wizards
•       2023–2024 Detroit Pistons
•       2023-2024 Minnesota Timberwolves
•       2024–2025 Phoenix Suns
•       2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος

Ρίχνουν τους τόνους Σλοτ και Σαλάχ στην ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μετά τη συνάντηση που είχαν. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Αιγύπτιος για το ματς με την Μπράιτον (13/12, 17:00).

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Ο Αταμάν μίλησε στην Gazzetta dello Sport πριν από λίγες ημέρες, μέσω της οποίας αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για τον Παναθηναϊκό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς

Αλέξανδρος Κωτάκης
