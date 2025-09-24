Υπέγραψε σε ομάδα του ΝΒΑ ο Μόντε Μόρις που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ ο Μόντε Μόρις που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό υπέγραψε σε ομάδα του NBA.
- Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη
- Δημοσιογράφος που είχε απολυθεί από το ABC Αυστραλίας για τα σχόλιά της για τη Γάζα θα πάρει νέα αποζημίωση
- Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος μετά από επίθεση αρκούδας
- Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε με την περίπτωση του Μόντε Μόρις, ωστόσο φέρεται να έχει καταλήξει στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, με τον Αμερικανό να βρίσκει συμβόλαιο στο NBA.
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις ΗΠΑ, ο Μόρις συμφώνησε για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους Πέισερς όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.
Οι Πέισερς θέλουν να έχουν βάθος στα γκαρντ, καθώς την σεζόν που έρχεται δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον που έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα.
Ο Μόρις έπαιξε την περασμένη σεζόν στους Φοίνιξ Σανς, παίρνοντας 2.8 εκατομμύρια δολάρια, μετρώντας σε 45 παιχνίδια 5.2 πόντους μέσο όρο, 1.6 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.
Στο παρελθόν ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί και μία γεμάτη πενταετία και στους Ντένβερ Νάγκετς, από τους οποίους επιλέχθηκε στο draft του 2017, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Γουίζαρντς.
Δείτε την ανάρτηση του Σαράνια για τον Μόντε Μόρις
Free agent guard Monte Morris has agreed to a one-year deal with the Indiana Pacers, Andy Shiffman and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. Entering his ninth NBA season, Morris provides backcourt depth to the Pacers. pic.twitter.com/eus9ogPcM4
— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2025
- Ποια ομάδα της Euroleague έχει στη λίστα της τον Μοντρέζλ Χάρελ (vids)
- Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Χιτικούδης που βρίσκεται στην «ερυθρόλευκη» λίστα (vid)
- Ο Μασταντουόνο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
- Υπέγραψε σε ομάδα του ΝΒΑ ο Μόντε Μόρις που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
- Ντε Τζέρμπι: «Είναι μία από τις καλύτερες ημέρες μου…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις