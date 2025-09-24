Υπέγραψε σε ομάδα του ΝΒΑ ο Μόντε Μόρις που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε με την περίπτωση του Μόντε Μόρις, ωστόσο φέρεται να έχει καταλήξει στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, με τον Αμερικανό να βρίσκει συμβόλαιο στο NBA.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις ΗΠΑ, ο Μόρις συμφώνησε για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους Πέισερς όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Οι Πέισερς θέλουν να έχουν βάθος στα γκαρντ, καθώς την σεζόν που έρχεται δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον που έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Ο Μόρις έπαιξε την περασμένη σεζόν στους Φοίνιξ Σανς, παίρνοντας 2.8 εκατομμύρια δολάρια, μετρώντας σε 45 παιχνίδια 5.2 πόντους μέσο όρο, 1.6 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.

Στο παρελθόν ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί και μία γεμάτη πενταετία και στους Ντένβερ Νάγκετς, από τους οποίους επιλέχθηκε στο draft του 2017, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Γουίζαρντς.

