«Πρόταση του Ολυμπιακού στον Μόντε Μόρις» (pic+vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ενίσχυση στα γκαρντ, μια απόφαση που έμοιαζε δεδομένη εδώ και καιρό και ουσιαστικά «έδεσε» για τα καλά από την στιγμή που ο Έβανς τραυματίστηκε και θα χάσει τα πρώτα ματς της σεζόν. Με τις πληροφορίες από την Ιταλία να φέρνουν στο στόχαστρο των Πειραιωτών τον Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακό.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Ματέο Αντρεάνι το θέμα είναι προχωρημένο με τον Ολυμπιακό να προσφέρει 2ετες συμβόλαιο στον 30χρονο πόιντ γκαρντ που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στους Φοίνιξ Σάνς.

Τι αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ για Ολυμπιακό και Μόντε Μόρις

Olympiacos Piraeus submitted an offer to Monte Morris.

An important 2 year contract on the table, I’m told. pic.twitter.com/x4ByqFH8wi — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 18, 2025

Ο Μόντε Μόρις είναι ελεύθερος και αναζητά νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ έχοντας όμως στραμμένη την προσοχή του και στην Ευρώπη, πόσο δε μάλιστα αν η ομάδα που ενδιαφέρεται είναι όντως ο Ολυμπιακός που του δίνει την δυνατότητα να αγωνιστεί σε τοπ επίπεδο.

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ.