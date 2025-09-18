Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Έβανς

Ήταν ανοικτό εδώ και καιρό με τον Κίναν Έβανς να «κρατάει» το «κλειδί» της υπόθεσης. Ο Αμερικανός που έβγαλε την προετοιμασία, έπαιξε στο πρώτο δυνατό φιλικό με την Μονακό αλλά στάθηκε εκ νέου άτυχος με το νέο του τραυματισμού, που ναι μεν δεν είναι κάτι το σοβαρό όμως θα τον κρατήσει στα «πιτς» στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μια εξέλιξη που απλά όπως όλα δείχνουν οριστικοποίησε την ανάγκη του Ολυμπιακού να έχει μια ακόμη πρωτοκλασάτη επιλογή στα γκαρντ ώστε ο Έβανς όταν με το καλό επιστρέψει να μπορεί να βρει με ηρεμία και χωρίς πίεση τον ρόλο του, τον ρυθμό του και ξανά τον καλό του εαυτό πριν από τον τραυματισμό που τον ανάγκασε να χάσει όλη την περσινή σεζόν.

«Μάτια» στο NBA

Η προσοχή του Γιώργου Μπαρτζώκα όπως είναι λογικό είναι στραμμένη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στους ελεύθερους που περιμένουν ένα συμβόλαιο στο NBA έχοντας τα μάτια τους και προς την Ευρωλίγκα.

Δεν ήταν τυχαίο χθες το δημοσίευμα από την Ιταλία για τους Νταλάνο Μπάντον και Μόντε Μόρις που μετράνε αντίστροφα για την επιλογή τους περιμένοντας μήπως προκύψει κάτι της τελευταίας στιγμής στο ΝΒΑ. Τα πάντα βεβαίως θα κριθούν από την τελική απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον «εκλεκτό» που όπως φαίνεται δεν θα αρχίσει να πιάσει λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός που θα παίξει αύριο και την Κυριακή στο τουρνουά της Κρήτης δύο ακόμη δυνατά ματς και μετά θα επικεντρωθεί στο Σούπερ Καπ με τον Έβανς να έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία για να ξεπεράσει την οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα όπου θα τον κρατήσει εκτός για τουλάχιστον 20 μέρες.

Aναμένεται να είναι εκτός και στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια και πιθανότατα και ένα-δύο ματς στην συνέχεια ανάλογα με την αποθεραπεία του καθώς θέλει ιδιαίτερα προσοχή μια και μιλάμε για τραυματισμό στο ίδιο γόνατο που είχε πάθει την μεγάλη ζημιά.