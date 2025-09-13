sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Κίναν Έβανς: Όσα έκανε στο παρκέ, στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο (vid)
Μπάσκετ 13 Σεπτεμβρίου 2025

Κίναν Έβανς: Όσα έκανε στο παρκέ, στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο (vid)

Τι έκανε ο Κίναν Έβανς στα 20:56 λεπτά που αγωνίστηκε στο φιλικό τεστ του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό.

Σύνταξη
Ο Κίναν Έβανς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον κόσμο του Ολυμπιακού και άφησε… υποσχέσεις για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στη σεζόν. Όμως το πιο σημαντικό ήταν πως έδειχνε να έχει αφήσει πίσω του τις δύσκολες μέρες και τον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε την περυσινή σεζόν και τον άφησε στα… πιτς.

Στο πρώτο τηλεοπτικό φιλικό του Ολυμπιακού, ο Κίναν Έβανς πάτησε παρκέ για 20:56, σκοράροντας 8 πόντους, με 2/8 σουτ συνολικά, εκ των οποίων 2/5 δίποντα και 0/3 τρίποντα, ενώ ήταν απόλυτα εύστοχος στις βολές με 4/4, παίρνοντας και μία μεγάλη φάση πάνω του, στην παράταση όπου μείωσε σε 78-80 με σουτ πάνω στην άμυνα του Μάικ Τζέιμς.

Παράλληλα μοίρασε δύο ασίστ και μάζεψε κα δύο ριμπάουντ, βοηθώντας σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού τον Ολυμπιακό, έχοντας ένταση στο παιχνίδι του, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπισε πέρυσι.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως προϊόντος του χρόνου ο Αμερικανός θα εμφανίζεται όλο και καλύτερος, όσο περισσότερο χρόνο περνάει στο παρκέ, καθώς αυτό που του λείπει είναι αγωνιστικός ρυθμός και τίποτα άλλο. Ο Έβανς είναι καθοριστικός για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και μπορεί να θεωρηθεί μεταγραφή στα γκαρντ, η οποία αναβαθμίζει τη θέση σε σχέση με τις περασμένες σεζόν.

Τα πεπραγμένα του Κίναν Έβανς:

Λεπτά συμμετοχής: 20:56»
Πόντοι: 8
Σουτ (εντός πεδιάς): 2/8 (25%)
Δίποντα: 2/5 (40%)
Τρίποντα: 0/3 (0%)
Βολές: 4/4 (100%)
Ριμπάουντ: 2
Ασίστ: 2
Κλεψίματα: 1
Τάπες: 0
Λάθη: 2
Φάουλ: 1
Φάουλ που κέρδισε: 4

Αξιολόγηση (Index): 5

googlenews

