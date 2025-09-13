sports betsson
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Stoiximan GBL: Πάει για τη 2η αγωνιστική το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)
Μπάσκετ 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:17

Stoiximan GBL: Πάει για τη 2η αγωνιστική το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)

Με πρόταση της λίγκας, το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 2η αγωνιστική (12/10).

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan GBL έχει ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν και οι δύο «αιώνιοι» θα μάθουν το πότε θα γίνει η πρώτη μεταξύ τους «μάχη» για τη νέα σεζόν.

Με πρόταση της λίγκας το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για τη νέα σεζόν αναμένεται να πραγματοποιηθεί την δεύτερη αγωνιστική και συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί πως, αναλυτικό πρόγραμμα της regular season στη Stoiximan GBL θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα βγει μέσω ειδικού αλγόριθμου, ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει ειδικές περιπτώσεις όπως η παραπάνω.

Αναλυτικά το καλεντάρι:

1η αγωνιστική: 4-5/10/2025
2η αγωνιστική: 11-12/10/2025
3η αγωνιστική: 18-19/10/2025
4η αγωνιστική: 25-26/10/2025
5η αγωνιστική: 1/2-11/2025
6η αγωνιστική: 8-9/11/2025
7η αγωνιστική: 15-16/11/2025
8η αγωνιστική: 22-23/11/2025
9η αγωνιστική: 6-7/12/2025
10η αγωνιστική: 13-14/12/2025
11η αγωνιστική: 20-21/12/2025
12η αγωνιστική: 27-28/12/2025
13η αγωνιστική: 3-4/1/2026
14η αγωνιστική:10-11/1/2026
15η αγωνιστική: 17-18/1/2026
16η αγωνιστική: 24-25/1/2026
17η αγωνιστική: 31/1-1/2/2026
18η αγωνιστική: 7-8/2/2026
19η αγωνιστική: 14-15/2/2026
20ή αγωνιστική: 7-8/3/2026
21η αγωνιστική: 14-15/3/2026
22η αγωνιστική: 21-22/3/2026
23η αγωνιστική: 28-29/3/2026
24η αγωνιστική: 4-5/4/2026
25η αγωνιστική: 18-19/4/2026
26η αγωνιστική: 25-26/4/2026

Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
Μπάσκετ 12.09.25

Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία έδωσε σύνθημα ανάκαμψης και τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την Ελλάδα η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»
Μπάσκετ 12.09.25

Αταμάν: «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε»

Η Τουρκία κυριάρχησε απέναντι στην Ελλάδα στον 2ο ημιτελικό του Eurobasket με τον Εργκίν Αταμάν να ζητά συγγνώμη από τους Έλληνες, τονίζοντας ωστόσο οτι η ομάδα του ήταν καλύτερη απόψε.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι – Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή η Εθνική (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Σε άλλο επίπεδο η Τουρκία 94-68 την αγνώριστη Εθνική μας - Για το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή

Σε πολύ κακή βραδιά η Εθνική μας ομάδα, ηττήθηκε εύκολα από την αποφασισμένη Τουρκία (68-94) και πλέον θα παίξει στον μικρό τελικό του Eurobasket για το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φινλανδία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
Ταξί 13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
Ελλάδα 13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
Fizz 13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
Μπάσκετ 13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
