Stoiximan GBL: Πάει για τη 2η αγωνιστική το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)
Με πρόταση της λίγκας, το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 2η αγωνιστική (12/10).
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan GBL έχει ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.
Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν και οι δύο «αιώνιοι» θα μάθουν το πότε θα γίνει η πρώτη μεταξύ τους «μάχη» για τη νέα σεζόν.
Με πρόταση της λίγκας το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για τη νέα σεζόν αναμένεται να πραγματοποιηθεί την δεύτερη αγωνιστική και συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου.
Να σημειωθεί πως, αναλυτικό πρόγραμμα της regular season στη Stoiximan GBL θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα βγει μέσω ειδικού αλγόριθμου, ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει ειδικές περιπτώσεις όπως η παραπάνω.
Αναλυτικά το καλεντάρι:
1η αγωνιστική: 4-5/10/2025
2η αγωνιστική: 11-12/10/2025
3η αγωνιστική: 18-19/10/2025
4η αγωνιστική: 25-26/10/2025
5η αγωνιστική: 1/2-11/2025
6η αγωνιστική: 8-9/11/2025
7η αγωνιστική: 15-16/11/2025
8η αγωνιστική: 22-23/11/2025
9η αγωνιστική: 6-7/12/2025
10η αγωνιστική: 13-14/12/2025
11η αγωνιστική: 20-21/12/2025
12η αγωνιστική: 27-28/12/2025
13η αγωνιστική: 3-4/1/2026
14η αγωνιστική:10-11/1/2026
15η αγωνιστική: 17-18/1/2026
16η αγωνιστική: 24-25/1/2026
17η αγωνιστική: 31/1-1/2/2026
18η αγωνιστική: 7-8/2/2026
19η αγωνιστική: 14-15/2/2026
20ή αγωνιστική: 7-8/3/2026
21η αγωνιστική: 14-15/3/2026
22η αγωνιστική: 21-22/3/2026
23η αγωνιστική: 28-29/3/2026
24η αγωνιστική: 4-5/4/2026
25η αγωνιστική: 18-19/4/2026
26η αγωνιστική: 25-26/4/2026
🏀👉🏻 Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL 🏆#StoiximanGBL #GBL pic.twitter.com/QUNlU9CTGs
— GBL (@StoiximanGBL) September 9, 2025
