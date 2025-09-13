Stoiximan GBL: Πάει για τη 2η αγωνιστική το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan GBL έχει ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν και οι δύο «αιώνιοι» θα μάθουν το πότε θα γίνει η πρώτη μεταξύ τους «μάχη» για τη νέα σεζόν.

Με πρόταση της λίγκας το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για τη νέα σεζόν αναμένεται να πραγματοποιηθεί την δεύτερη αγωνιστική και συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί πως, αναλυτικό πρόγραμμα της regular season στη Stoiximan GBL θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα βγει μέσω ειδικού αλγόριθμου, ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει ειδικές περιπτώσεις όπως η παραπάνω.

Αναλυτικά το καλεντάρι:

1η αγωνιστική: 4-5/10/2025

2η αγωνιστική: 11-12/10/2025

3η αγωνιστική: 18-19/10/2025

4η αγωνιστική: 25-26/10/2025

5η αγωνιστική: 1/2-11/2025

6η αγωνιστική: 8-9/11/2025

7η αγωνιστική: 15-16/11/2025

8η αγωνιστική: 22-23/11/2025

9η αγωνιστική: 6-7/12/2025

10η αγωνιστική: 13-14/12/2025

11η αγωνιστική: 20-21/12/2025

12η αγωνιστική: 27-28/12/2025

13η αγωνιστική: 3-4/1/2026

14η αγωνιστική:10-11/1/2026

15η αγωνιστική: 17-18/1/2026

16η αγωνιστική: 24-25/1/2026

17η αγωνιστική: 31/1-1/2/2026

18η αγωνιστική: 7-8/2/2026

19η αγωνιστική: 14-15/2/2026

20ή αγωνιστική: 7-8/3/2026

21η αγωνιστική: 14-15/3/2026

22η αγωνιστική: 21-22/3/2026

23η αγωνιστική: 28-29/3/2026

24η αγωνιστική: 4-5/4/2026

25η αγωνιστική: 18-19/4/2026

26η αγωνιστική: 25-26/4/2026